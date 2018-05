Nadal slavio u klasiku, Đoković potvrdio da je na dobrom putu

Rafael Nadal je u finalu, a Novak Đoković vjerovatno prvi put u karijeri može da bude zadovoljan nakon poraza.

U 51. teniskom “blokbasteru”, prvom poslije godinu i šest dana, Nadal je slavio 7:6, 6:3, u meču koji je podsjetio na nekadašnje rivalstvo i na dane kada su dva teniska asa vodila teške i neizvjesne borbe.

The 👑 of Clay marches on. @RafaelNadal defeats Novak Djokovic to reach his 10th Rome final, 7-6(4) 6-3. #ibi18 pic.twitter.com/lwVr1HKdWb