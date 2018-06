Nadal vlada tenisom, Ćekinatov najbolji plasman u karijeri

Nakon osvajanja 11. Rolan Garosa Španac Rafael Ndaal zadržao je ovdeće mjesto na novoj ATP listi.

Kralj šljake je započeo 177. nedjelju na vrhu liste sa 8.777, 100 više od Rodžera Federera, koji je na drugom mjestu.

Aleksander Zverev je treći sa 5.965 bodova, dok je Huan Martin del Potro napredovao dva mjesta i sada je na četvrtoj poziciji sa 5.080 poena.

