Nadal: Za mene je Đoković favorit, sa ili bez Federera isto mi je

Desetostruki šampion Rolan Garosa Rafael Nadal je za francuski "Lekip" kazao da uvijek smatra Novaka Đokovića za ozbiljnog rivala i poručio da je pariski grend slem za njega isti sa i bez Rodžera Federera.

Od kako je počela sezona na šljaci Rafael Nadal je bio u tri finala i sva tri je dobio. Slavio je u Monte Karlu, Barseloni i u Rimu. U Madridu nije stigao ni do finala jer ga je u polufinalu pobijedio Dominik Tim.

"Nisam mnogo razmišljao o tome. Prije finala u Rimu pitali su me da li bih bio srećan ako bih bio prvi na svijetu. Odgovorio sam da je titula jedina moja motivacija u životu. Stvarno to mislim. Naravno prije bih da budem prvi nego drugi ili peti, ali svakako ono što me čini srećnim je da osjećam da sam konkurentan i da osvajam važne titule", kazao je Nadal.

Smatra da je Novak Đoković favorit za titulu u Parizu.

"Novak je jedan od najboljih igrača u istoriji ovog sporta. Za mene on se nije vratio jer ja mislim da je on uvijek tu. Nekad je teško da se oporavite od povrede, posebno je težak početak ali je on bio veoma dobar u Rimu. On je bez sumnje jedan od kandidata za titulu ovdje na Rolan Garosu", rekao je Nadal, prenosi Sport klub.

Nadala su pitali i da li će mu pohod ka 11. tituli na ovom grend slemu biti drugačiji jer nema Rodžera Federera.

"Da budem iskren ne. Meni je apsolutno isto. Ne mogu da kažem da su pobjede Federera ili Đokovića na turnirnima na kojima ja nisam igrao bile manje fenomenalne samo zato što sam ja bio povrijeđen tada. Ne bi bilo fer da to mislim. Odsustvo Rodžera jeste loša vijest za turnir sigurno, ali ne za mene. Pobjeda ovdje sa njim ili bez njega je apsolutno ista i nosi isto značenje", rekao je Nadal.

