Najava NBA drafta: Rat Evrope i SAD oko Dončića i Aytona

Kreće najzanimljiviji dio sezone u NBA ligi! Mnogi se neće složiti sa ovom konstatacijom ali broj ljubitelja košarke koji prate Draft, Ljetnju ligu i Off season se iz sezone u sezonu vidljivo povećava.

Sve počinje tokom juna sa završetkom finala i zahuktavanjem oko drafta. Ovogodišnji draft je prilično zanimljiv i donosi dosta „svađe“ između Evropljana i Amerikanaca oko Luke Dončića ali na njega ćemo se vratiti nakon gotovo sigurnog prvog pika – Deandre Ayton-a.

Deandre Ayton

C - 19 godina – Arizona

Statistika: 20.1 PPG, 11.6 RPG, 1.9 BPG

Ayton će u najmanju ruku biti double-double mašina. Izuzetne građe, fizički dosta podsjeća na Embiida, visina i raspon ruku isti sa malo većom kilažom.

Čini se da nema lošu stranu u napadu, odličan je na ofanzivnom skoku, dobar u Pick n Rollu, solidno šutira sa distance, može da pogodi i za 3 poena, dobro završava ispod koša i što je najvažnije nije sebičan i odlično dodaje loptu pri udvajanju. Ono što zabrinjava je što u nijednom od ovih „skill setova“ nije elitan što je u NBA ligi izuzetno važno i cijenjeno. Kada su slabosti u pitanju one su pretežno vezane za odbranu. Statistički ima skoro 2 blokade po meču ali je itekako bilo vidjljivo da ima velikih problema u defanzivi na koledžu što će sada biti još vidljivije.

Nije dobar na preuzimanju, kao ni na strani pomoći, često griješi u rotaciji i često ide na defanzivni skok bez box out-a(zagrađivanja protivničkog igrača). Kao jedna od „mana“ se pominje i trenutni trend u košarci da se igra bez klasične petice. Često se ističe da bi petice opet dominirale kao nekada kad bi došao neko poput Šeka ali sam mišljenja da taj „Šek“ sigurno nije Ayton koji će promijeniti trenutni trend. Ono što najviše raduje je da najvjerovatnije ide kod Igora Kokoškova koji odlično radi sa ofanzivno orijentisanim igračima i sigurno će izvući maksimum iz Aytona u šta se ne bih kladio ako bi on završio u Kingsima kod Joegera koji i dalje „fura“ pomalo zastarelu košarku.

Luka Dončić

PG – 19 godina – Real Madrid

Statistika: 14.2 PPG, 5.2 RPG, 4.6 APG

Mišljenja sam da nema logike da pišem u čemu je Luka dobar a šta su njegove mane. Svako je imao prilike da ga gleda ovih par godina i da stekne mišljenje o njemu i njegovim mogućnostima u NBA. Osvojio je sve što se može osvojiti a ove godine je bio lider tima zbog izostanka Ljulja kao i mnogih drugih iskusnih igrača koji su propuštali veći broj utakmica ove godine.

Sinoć je izašla vijest da je Barkley opet imao jedan od svojih momenata i da je izjavio da „ako je Dončić MVP sa 19 godina da je igrao protiv izuzetno slabih protivnika“ (koristio se neadekvatnim rečnikom te je izjava preformulisana).

Zanimljivo je da ljudi ne prave razliku izmedju Evropske košarke i NCAA. Prva razlika je da u Evropi sve više timova igra sličan broj utakmica kao NBA timovi dok se na koledžu igra oko 30ak utakmica.

Drugu razlika najbolje opisuje komentar jednog američkog komentatora „U Evropi igraš protiv odraslih ljudi dok na koledžu možeš biti u ekipi sa 4 mladića koji će na kraju biti računovođe“.

Bill Simmons, poznati američki novinar, je bio ironičan te rekao da je teško predvidjeti Lukin potencijal kad moraš da ga gledaš sa svim ovim igračima na terenu a ne sa stolicama na workout-u. Ono što kod Luke oduševljava najviše je lakoća sa kojom igra, odluke koje donosi sa 19 godina kao da iza sebe ima 10 sezona u Euroligi, te sposobnost da igra sa i bez lopte. K

ošarkaška inteligencija lako vidljiva svakom laiku, ima odličnu viziju i asistira kao plej sa visinom od skoro 2.00m, kažnjava niže igrače sa igrom leđima ispod koša, šutira iz mjesta i iz driblinga, odličan na ulazu sa prosječnim šutem za 3 poena. Najviše je osporavan zbog fizikalija i nemogućnosti branjenja bržih igrača ali mnogo je lakše sakriti spoljnjeg igrača u odbrani nego centra. Poslednja dva tima koja su osvajala NBA ligu imaju makar jednog lošeg defanzivca u startnih 5 (JR Smith i Steph Curry) te ih to nije spriječilo da budu najbolji. Takođe Dončić zbog visine može da preuzme i visočije igrače što nije slučaj sa prethodno pomenutom dvojicom. Subjektivan sam i po pitanju Dončića i po pitanju Kingsa pa mi je želja da u napadu vidim trio Fox-Bogdanović-Dončić gdje sva trojica odlično igraju sa i bez lopte te sva trojica mogu da napadnu koš a isto tako i da asistiraju. Pitanje je da li bi se lopta dovoljno kretala u napadačkom sistemu trenera Joeger-a..

Marvin Bagley III

F, 19 godina, Duke

Statistika: 21.2 PPG, 11.3 RPG, 1.5 APG

Momak sa odličnim atletskim sposobnostima koje su izuzetno cijenjene u NBA ligi.

Najveći kvalitet su mu skokovi, kako defanzivni tako i ofanzivni. Ima nevjerovatno brz drugi i treći skok nakon odbitna/promašaja.

Odlično trči kontre i u njima više podsjeća na krilo kao i odličnu igru leđima. Mana na kojoj mora da poradi je korišćenje samo lijeve ruke pa je protivnicima olakšan posao. Moraće da unaprijedi šut sa distance zbog slobodna bacanja koja je pucao tek nešto preko 60%.

U odbani ima dva „lica“. Odličan je na preuzimanju jedan na jedan protiv nižih igrača dok je u timskoj odbrani vidljivo loš i nekoncentrisan. Čini se da ima ogroman potencijal i da može da napreduje u skoro svim segmentima igre. Prema svim projekcijama Bagley i Dončić su glavni favoriti da ih izabere Sacramento.

Jaren Jackson Jr.

C, 18 godina, Michigan State

Statistika: 10.9 PPG, 5.8 RPG, 3.0 BPG

Dolazimo do igrača koji najviše podsjeća na centre koji se danas traže. Građom podsjeća na Aldridgea ali igrom ne previše. Atleta, dobar u odbrani obruča, dobar u preuzimanju manjih igrača koji uz sve to može da širi igru u napadu. Osim šuta sa distance često napada licem ka košu i iz tih je napada često pravio takozvane „postere“ i materijale za highlights-e.

Osim igre sa loptom pokazao je da zna da igra i bez lopte pa ima odličnih 1.2 poena po posjedu u tranziciji i u utrčavanjima sa strane. Mane su mu najviše vezane za nedovoljnu snagu te bi ga jači centri prilično lako izgurali. Osim toga još uvijek nije psihički sazrio ali kada se uzme u obzir broj godina čini se da to neće biti problem i da ima dovoljno vremena da ispravi te nedostatke.

Sa četvrtog mjesta bira Memphis i on se u njihov roster i ne uklapa baš najbolje pa ga očekujem ili u Atlanti(3. pik) ili u Dallasu(5. pik). Čini se da bi i jedna i druga ekipa imala velike koristi od njega i da im upravo fali takav profil igrača.

Mohamad Bamba

C, 20 godina, Texas

Statistika: 12.9 PPG, 10.5 RPG, 3.7 BPG

Bamba je iz dana u dan sve više napredovao u projekcijama. Još jedna potencijalna double-double mašina koji je prepoznatljiv po dobroj odbrani i ogromnom rasponu ruka(239cm).

Izuzetno je brz za svoju visinu i sve više napreduje kada je napad u pitanju. Ima dosta prostora da napreduje u svim ofanzivnim segmentima pa je svim skautima izuzetno interesantan jer ne mogu da predvide koja mu je granica. Prepoznatljiv po odbrani gdje takođe treba da unaprijedi igru u preuzimanju dok je na strani pomoći i u odbrani obruča već sada odličan. Bilo bi interesantno vidjeti ga u Dallasu u kombinaciji sa Dennis Smith Jr.-om.

Trae Young

PG, 19 godina, Oklahoma

Statistika: 27.4 PPG, 8.8 APG, 3.9 RPG

Iako nisam pristalica poređenja igrača Trae igrom izuzetno podsjeća na Stepha Curry-ja i to su više manje svi primijetili tokom prethodne sezone kada je bilježio neke nevjerovatne partije.

Ja bih samo dodao da me takođe podsjeća i na sada već zaboravljenog Mahmoud Abdul-Raufa iz 90ih godina. Ko god je i tada volio šutere više od centara taj se sigurno sjeća ovog simpatičnog igrača koji je igrao do svoje 42. godine. Igrao je nevjerovatno ove sezone do februara kada ekipe ubacuju u najveću brzinu i kada se odbrana zateže.

Može biti da je do dobrih odbrana, može biti da još uvijek nema snage da iznese cijelu sezonu u istom ritmu ali šta god da je u pitanj skeptik sam da može da se približi karijeri Curry-ja. Ovakav igrač najvjerovatnije najviše fali Orlandu a kako su upravo potpisali Clifforda koji je odlično radio sa Kembom Walker-om u Šarlotu čini se da je Trae pravo rešenje za njih.

Wendell Carter Jr.

C, 20 godina, Duke

Statistike: 13.5 PPG, 9.1 RPG, 2.1 BPG

Još jedan igrač sa Duke-a koji je očekivan u top10 ovogodišnjeg drafta. Nije bio produktivan kao Bagley ali osim gorenavedene statistike imao je i 2.1 blokadu i 2 asistencije uz 41.3% u šutu za 3 poena.

Čini se kao igrač koji će teško biti All Star ali koji će biti izuzetno koristan u rotaciji. Igra leđima mu je jača strana kao i završavanje sa obije ruke. Zabrinjava brzina kretanja u tranziciji kao i odbrana od Pick n Rolla. Ima i onih koji misle da je Carter sigurniji pik od Bagleya jer znaš da dobijaš boljeg igrača u odbrani i igrača koji mnogo bolje postavlja blokove u napadu. Interesantno je da je trebao da ode na Harvard ali se odlučio za Duke zbog košarke i igrom dosta podsjeća na Al Horford-a zbog inteligencije sa kojom igra.

Kevin Knox

F, 18 godina, Kentucky

Statistika: 15.6 PPG, 5.4 RPG, 1.4 APG

Preskočio sam par igrača i pokušao da nađem „Donovan Mitchell-a“ ovogodišnjeg drafta.

Knox je krilo koje dolazi sa Kentucky-ja i sve više napreduje po projekcijama. Građu je naslijedio od oca, bivšeg NFL igrača. Pokazao se odlično na svim workout-ima plus ima sreću da svi traže novog „Tatum“-a na ovom draftu a njega mnogi vide kao odličnog poentera.

Na razne načine može doći do poena a uz to pokazuje veliki prostor za napredak u odbrani. Jedna od vidljivijih mana je da nema dobar pregled igre kao i da nije konstantan na obije strane terena. Zanimljivo bi bilo da ga Šarlot bira sa 11. pozicije kako bi dobili krilo kakvo su očekivali kada su draftovali MKG-a.

Miles Bridges

F, 20 godina, Michigan State

Statistika: 17.1 PPG, 7.0 RPG, 2.7 APG

Od dva Bridges-a koji se pominju u top 15 na ovom draftu ja sam izabrao slabije kotiranog. Moguće da sam pristrasan jer je ovo upravo tip krila/krilnog centra u small ball petorci kakvog bih želio da imam. Odličan atleta a uz to i odličan poenter. Može da poentira sa distance, iz izolacije a što je najzanimljivije i iz izlaska iz bloka.

Mana u napadu mu je igra iz Pick n Rolla kada je on igrač sa loptom i ukoliko bi popravio taj segment mišljenja sam da bi bio otkrovenje drafta. Bilo bi zanimljivo vidjeti ga u Denveru, čini se kao ekipa u koju bi se itekako uklopio ofanzivno.

Jerome Robinson

G, 21 godina, Boston College

Statistika: 20.7 PPG, 3.3 APG, 48.5% FG

Igrač koji se očekivao tek negdje u drugoj rundi nakon intervjua koje je odradio sa velikim brojem timova strmoglavo „pada“ i pozvan je u zelenu sobu(20 najbolje projektovanih igrača). Bek koji je bolji kad je u ulozi bek šutera nego organizatora igre. Odličan je iz driblinga i promjene brzine. Šutira izvanrednih 48.5% iz igre, 83% sa linije za slobodna bacanja i 41% iza linije za 3 poena. Kako mediji javljaju oduševio je veliki broj NBA timova svojom inteligencijom i skromnošću. Imao je opcije da ode i u bolje koledže ali se odlučio da bude vjeran Bostonu.

Michael Porter Jr.-a nisam ni pomenuo samo iz razloga što je morao da propusti cijelu koledž sezonu pa nam ostaju samo snimci iz srednje škole. Osim nepoznanice koliko može u NBA postoji i bojazan oko povrede leđa koju je imao.

Nakon drafta 1. Jula kreće i potpisivanje slobodnih agenata i vjerujem da nas očekuje izuzetno zanimljivo ljeto sa nevjerovatnim imenima koji će pregovarati za nove ugovore: James, Paul George, Chris Paul, Cousins, Capela, Aaron Gordon, Jabari Parker, Isaiah Thomas, Carmelo Enthony itd..

Početkom jula nas očekuju i 3 Ljetnje lige koje se odžavaju u Sakramentu, Juti i Las Vegasu. Topla preporuka da ispratite makar neki od mečeva jer će ih biti oko 90 a može se toliko toga vidjeti. Kevin Pangos, koji je napravio bum ove godine u Evropi, je pruža odlične partije prošle godine ali mu je falila snaga i visina. Mnogima je Moreland, koji je izbacio Marjanovića iz rotacije Detroita, bio nepoznanica ali se jos na ljetnjoj ligi vidjelo da se radi o izuzetno korisnom igraču koji bi pružao mnogo bolje partije u nekom drugom timu gdje bi imao veću munutažu i slobodu. Više o ljetnjoj ligi, rukijima i salari kepu u bliskoj budućnosti..

