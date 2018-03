Najbolji trener među selektorima: Lučesku na putu preporoda Turske

Ko je najbolji trener koji se dokazao u klubu, a sada predvodi neki nacionalni tim? Ili, još kraće - ko je najbolji trener među selektorima?

To pitanje je postavio britanski “Independent” i ekspresno dao odgovor - Mirčea Lučesku, selektor Turske.

Legendarni Rumun, koji će u julu napuniti 73 godine, u utorak veče (19.10) na stadionu pod Goricom pokušaće da napravi novi korak na putu povratka turskog reprezentativnog fudbala u važnije evropske tokove.

"Protiv Crne Gore igramo još jedan značajan meč i nadam se da ćemo nastaviti napredak koji je bio evidentan protiv Irske", kazao je Lučesku.

Golom Mehmeda Topala, defanzivca Fenerbahčea, Turska je u petak u Anatliji savladala Republiku Irsku sa 1:0. Bila je to druga Lučeskuova pobjeda na turskoj klupi, naslijeđenoj avgusta prošle godine od Fatiha Terima, koji je izgubio posao nakon skandala u kojem je naručio prebijanje vlasnika jednog restorana.

Po čemu je Lučesku toliko poseban?

Vodio je reprezentaciju Rumunije, i to davno - od 1981. do 1986. godine. Radio je u Italiji (Breša, Inter), u Turskoj je bio prvak sa dva različita kluba, i to omražena gradska rivala (Galatasaraj, pa Bešiktaš), ali je sve to u sjenci njegove 12-godišnje, nevjerovatne epizode na klupi Šahtjora iz Donjecka.

Lučesku je tim iz ukrajinske pokrajine Dombas transformisao u - veliki evropski klub. Ukrajinska odbrana i brazilski vezni red - ugrubo rečeno - činili su kompoziciju tima koji je osvojio devet titula prvaka Ukrajine, koji je 2009. slavio u Kupu Uefa, i koji je i gotovo redovan učesnik nokaut faze Lige šampiona.

Bila je to Lučeskuova samba na istoku Evrope, kako su pisali mediji.

"Bio je naš učitelj, ne samo fudbalski, već i životni", govorio je kapiten Ukrajine Darijo Srna kada je Lučesku 2016. napuštao Šahtjor.

"Dovodili smo mlade fudbalere. Kasnije su bili spremni za najveće evropske klubove", govorio je Lučesku.

Spisak je podugačak, a ovo su samo neki od njegovih “proizvoda”: Mhitarijan, Vilijan, Fernandinjo, Daglas Kosta...

Mnogo zahtjevan posao čeka ga i na klupi reprezentacije Turske, koja je u krizi nakon razočaravajućeg nastupa na Euru 2016, te neuspjelih kvalifikacija za Mundijal.

