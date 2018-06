Najjači fudbaler u Engleskoj zaprijetio Ramosu: Srećom po tebe, nećemo se sresti...

Adebajo Akinfeva je dobro poznat ljubiteljima fudbala u Engleskoj, a nije anonimac ni u široj fudbalskoj javnosti, iako igra u četvrtoj ligi, u Vajkomb Vonderersima.

Znaju ga zbog - konstitucije i zovu ga najjačim igračem u kolijevci fudbala.

Korpuletni Akinfeva, koji ima 102 kilograma, na 180 centimetara, uputio je preko društvenih mreža "prijeteću" poruku Serhiju Ramosu, zbog toga što je povrijedio Salaha i Karijusa....

Srećom po Ramosa, njih dvojica se, kako je i sam Akinfeva priznao, neće nikada sresti na terenu, ali kada bi se to dogodilo as Reala ne bi prošao dobro.

Don’t worry Liverpool FC I will always have your back. #YNWA 🤣🤣🤣💪🏿💪🏿💪🏿💪🏿💪🏿 #WeInThisTogether #SometimesYouHave2Smile #BeastMode pic.twitter.com/2aaYtffSMs