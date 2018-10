Najskuplji tim u istoriji kluba, dolazak Tanjevića i nemoć protiv Real Madrida

Nakon druge uzastopne titule u SR Jugoslaviji, sa svih 30 pobjeda u prvenstvu (3-0 u finalnoj seriji protiv Partizana, ali uz šokantnu eliminaciju u četvrtfinalu Kupa od leskovačkog Zdravlja), koju su osvojili ponovo pod vođstvom Miroslava Nikolića, košarkaši Budućnosti su u sezoni 2000/2001. nastupili u prvom izdanju Ulebove Evrolige.

U odnosu na ekipu koja se prošetala kroz prvenstvo, otišli su Vlado Šćepanović (Efes), Gavrilo Pajović (Igokea) i Nikola Bulatović (Partizan), a novajlije su bile Saša Obradović, Igor Rakočević i Dejan Milojević.

Ostali su Dejan Radonjić, Blagota Sekulić, Dragan Vukčević, Balša Radunović,Dejan Tomašević, Haris Brkić, Milenko Topić i Vladimir Kuzmanović, a prvom timu je priključen junior Bojan Bakić. Bio je to, bez dileme, najskuplji tim u istoriji podgoričkog kluba.

Brkić se u novembru te sezone vratio u Partizan, a nakon svega tri odigrana meča, u decembru, je tragično nastradao u Beogradu - ubijen je na parkingu “Pionira” (i dalje nije poznato ko ga je ubio). U aprilu, nakon osvojenog Kupa, došlo je i do incidenta na treningu, Obradović je, poslije jednog naizgled običnog duela, udario u lice Topića i slomio mu nos! Zbog toga je suspendovan do kraja sezone (Podgoričani su bez njega odigrali plej-of i odbranili titulu), a onda je došlo i do sporazumnog rastanka …

U toku sezone je došlo i do promjene na klupi podgoričkog kluba, krajem godine je, nakon dvije titule, otišao Nikolić, a na njegovo mjesto je stigao proslavljeni trener Bogdan Tanjević, koji je sa sobom doveo Džeroma Džejmsa, prvog Amerikanca koji je obukao dres Budućnosti. Proslavljeni trener je do kraja sezone osvojio duplu krunu, a u oba finala savladan je Partizan.

Što se sezone u Evroligi tiče, Budućnost je igrala u grupi sa španskom Barselonom, grčkim PAOK-om, italijanskom Veronom, engleskim London Tauersom i njemačkim Opel Skajlajnersom. Takmičenje u grupi je završila sa skorom od sedam pobjeda i tri poraza.

“Plavi” su kod kuće savladali PAOK (83:71), Opel Skajlajners (79:73), London Tauers (101:83), Veronu (77:73), dok su u “Morači” poraženi na premijeri od Barselone (85:77). U gostima su bili bolji od Opel Skajlajnersa (94:79), London Tauersa (95:88), Londona (91:86), te su izgubili od Barselone (92:75) i PAOK-a (89:72).

Kao trećeplasirana ekipa u grupi, iza Barselone i PAOK-a, Budućnost se u osmini finala sastala sa Realom iz Madrida i ispala u dva meča - u Madridu je bilo 91:63, a u „Morači” 76:62 za „kraljevski klub”, koji je na parketu predvodioAleksandar Đorđević.

Sa 22,9 poena (64 odsto šuta za dva poena), 11,5 skokova, 3,1 asistenciju, dvije ukradene lopte i jednom blokadom prosječno po meču, Tomašević je u toj sezoni bio najkorisniji igrač (MVP) regularnog dijela sezone, na kraju i član prve petorke Evrolige. Drugi igrač ekipe po poenterskom učinku bio je Topić (14,4), a treći Rakočević (12,9)...

