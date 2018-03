Najveće iznenađenje svih vremena: Ovo se dogodilo prvi put nakon 135 utakmica

"Najveće iznenađenje svih vremena", tako američki mediji opisuju ono što se dogodilo sinoć u meču plej-ofa NCAA lige.

Na startu tzv. martovskog ludila, košarkaši Univerziteta Merilend savladali su Virdžiniju 74:54.

Zašto je to najveće iznenađenje u istoriji? Zato što se prvi put dogodilo da najslabije rangirana od 16 ekipe u završnici pobijedi ekipu koja je u plej-of ušla sa startne pozicije broj jedan.

Do sinoć prvoplasirane ekipe u završnici plej-ofa pobijedile su na svih 135 mečeva u prvoj rundi doigravanja.

Koliko je iznenađenje u pitanju ne govori samo tradicija. Virdžinija je bila najbolje rangirana od svih 351 koledža u NCAA ligi i jedini tim koji je na svakoj utakmici primio manje od 70 poena.

Autsajder sa Merilenda ubacili su prvom favoritu 53 poena u drugom poluvremenu i to za prvi trijumf u istoriji završnice šampionata.

16 seeds were 0-135 all-time against 1 seeds...until tonight!



UMBC becomes the first 16 seed to ever beat a 1 seed.



It's the Retrievers' first-ever NCAA Tournament win. pic.twitter.com/3af1eyCqTc