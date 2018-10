"Najveće takmičenje u novijoj istoriji Crne Gore": Pajović i Bakić o prošlim i budućim danima

Za osam dana košarkaši Budućnost Volija počinju veliku avanturu i veliko iskušenje, najveće u istoriji kluba.

Počinje Evroliga, poslije skoro dvije decenije u Podgorici će se igrati elitna košarka.

Akteri evroligaškog takmičenja tada je bio Gavrilo Pajović.

Gavrilo Pajović, bivši plejmejker “plavih”, sada funkcioner kluba iz Njegoševog parka, dobro se sjeća dana evropske Budućnosti, pune “Morače”, navijanja…

“Bila je fenomenalna atmosfera, euforija u Podgorici. Sat, sat i po pred početak svakog evroligaškog mečai i tadašnje lige, dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta. Utakmice sa Zvezdom i Cedevitom iz prošlogodišnjeg plej ofa ABA lige, podsjetile su me na ta vremena. Veoma sam srećan i zadovoljan kao čovjek koji je rođen u Podgorici da se to opet vratilo”, kazao je Pajović.

Foto: Savo Prelević

Sjećanja je vratio i Bojan Bakić, Pajovićev saigrač iz tog perioda – momak koga su povrede spriječile da napravi veću karijeru.

“To je bilo vrijeme kada je košarka u Crnoj Gori bila u ekspanziji, a u bivšoj državi na jako visokom nivou. Evroliga nam je dosta donijela – pogotovo mlađim igračima. Mi smo to vrijeme iskoristili učeći, gledajući, radeći. Imao sam privilegiju i čast da sa tim igračima provodim vrijeme i na terenu”, kazao je Bakić.

Evroliga je veliki izazov i zato treba biti realan, skinuti pritisak sa Džikićevog tima.

Svaka pobjeda je ogroman uspjeh....

“Očekujem da Budućnost igra kao i do sada. Da navijači imaju strpljenja, a da ih svi zajedno bodrimo. Ovo je veliki uspjeh. Očekujem borbu”, ističe Bakić.

Debtant u novom Evroliginom formatu biće pod posebnom lupom...

“Mislim da treba da pošaljemo pravu sliku u Evropu – lijepu atmosferu navijanja, kao sa kraja plej-ofa ABA lige. Da svi vide da se ovdje igra dobra košarka i da smo dobri domaćini”, kazao je Pajović.

Ne treba ni posebno naglašavati šta za Budućnost, koja dolazi iz grada od 200 hiljada stanovnika znači učeće u prestižnom košarkaškom takmičenju....

Foto: Savo Prelević

“Ne samo za Budućnost, već grad, Crnu Goru. Dolaze nam takvi velikani, ne samo košarkaške, već i sporta uopšte. Bajern, Real, Barselona, CSKA, Olimpijakos, Panatinaikos... To je velika stvar ne samo za nas koji radimo u klubu, već za ljubitelje sporta”, napominje Pajović.

“Ovo je možda i najveće takmičenje u novijoj istoriji Crne Gore”, rekao je Bakić.

Evroliga rađa velike igrače. Mnogi su kroz elitu sazreli, stekli reputaciju, napravili korak više u karijeri. Može li i neko od igrača Budućnosti, košarkaša iz Crne Gore, ove sezone da zablista na največoj sceni.

“Naši mladi igrači imaju dosta potencijala, a sada imaju priliku da se nametnu i ostave pečat u Evroligi. Svi se, zapravo, čude kako iz Podgorice, grada od 200 hiljada stanovnika ili Crne Gore od 600 hiljada, dolazi evroligaš”, kazao je Pajović.

Budućnost je za učešće u Evroligi ispunila stroge organizacione i finansijske kriterijume....

“Sve je to Podgorica uspjela uspjela da uradi. Mi potpuno spremni dočekujemo velikane evropske košarke”, napominje Pajović.

Budućnost je spremna – Evroliga može da počne.

