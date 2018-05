Napad od kojeg zastaje dah, Oblak najbolji golman

Spelijalizovani fudbalski sajt "goal.com" objavio je idealni tim za sezonu 2017/18. sastavljen od igrača iz najjačih evropskih liga.

U formaciji 4-2-3-1 jednostavno je moralo da se nađe mjesta za Mohameda Salaha, Harija Kejna, Lionela Mesija, Kristijana Ronalda, Kevina de Brujnea...

GOLMAN

Jan Oblak (Atletiko Madrid) - Slovenački čuvar mreže Atletika je imao fantastičnu sezonu sa Atletikom, može i da je kruniše trofejom u Ligi Evrope. "Kolćonerosi" su primili samo 20 golova u Primeri, a Oblak je bio najvažnija karika u odbrani.

ODBRANA

Džošua Kimih (Bajern) - Bavarci ne moraju da brinu - Džošua Kimih je legitiman nasljednik Filipa Lama. Bila je ovo sezona u kojoj je 23-godišnji desnik bek potpuno stasao i pokazao da je igrač za velika djela.

Milan Škrinjar (Inter) - Možda i najbolje pojačanje sezone 2017/18. u Seriji A. Inter ga je doveo iz Sampdorije kao igrača koji tek treba da dokaže koliko vrijedi, ali Slovak nije čekao. Pored Maura Ikardija, Škrinjar je sigurno najpozitivnija ličnost u milanskom klubu ove sezone.

Dijego Godin (Atletiko Madrid) - Godin je Atletikova odbrambena stijena i godinama unazad jedan od najboljih defanzivaca na svijetu.

Đordi Alba (Barselona) - Alba ima bolju sezonu nego prethodnu, u to nema sumnje. Da li je bolji bek od Realovog Marsela? E, to je već pitanje...

SREDINA

Toni Kros (Real Madrid) - Kros igra u kontinuitetu vrhunski fudbal već pet, šest godina. Bila je ovo sezona uspona i padova za Real u prvenstvu, ali Njemac je držao nivo.

Kevin de Brujne (Mančester siti) - Pep Gvardiola je više puta priznao: "De Brujne nam je olakšao život u sezoni punoj rekorda". Siti sa Belgijancem i bez njega nije isti tim.

"Prosječni igrači čine utakmicu komplikovanom. A vrhunski igrači učine da meč izgleda jednostavno. E, to je ove sezone radio De Brujne", istakao je Tijeri Anri.

