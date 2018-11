Napadnut autobus, povrijeđeni igrači Boke: Finale u nedjelju od 21 sat

Utakmica River Plata - Boka juniors odigraće se u nedjelju u 21 sat po srednjeevropskom vremenu, objavila je Južnoamerička fudbalska konfedercija (CONMEBOL).

Početak je bio zakazan za 21, pa pomjeren za 22, pa za 23 i 15, nakon teških incidenata koji su se dogodili ispred stadiona Monumental.

Na kraju je, ipak, odlučeno da se igra sjutra sa publikom.

22.35 "Nismo u stanju da igramo utakmicu. Primorani smo. Niko od igrača Rivera nije došao da pita kako smo", rekao je as Boke Karlos Teves.

22.00 Ljekarske ekipe CONMEBOL-a tvrde da nema razloga da se otkaže utakmica, odnosno da ne posjeduju dokaze da su igrači Boke povrijeđeni.

Pablo Peres i Gonsalo Lamardo su ranije odvedeni u bolnicu.

Las fotos que publicó el médico de Boca sobre Pablo Pérez y Gonzalo Lamardo. Los dos con un ojo tapado https://t.co/6pF2eVaMYH pic.twitter.com/RDoPmc0gH9 — MARCA Claro Argentina (@MARCAClaroARG) November 24, 2018

21.50 Boka je praktično uslovljena da igra utakmicu, javljaju argentinski mediji, iako je jasno da igrači ne mogu da budu spremni, nakon svega što se dogodilo...

21.32 Predsjednik FIFA Đani Infantino rekao je, navodno, predsjedniku Boke da mora da se igra ili će njegov klub biti - suspendovan.

OFFICIAL: @FIFAcom (Infantino) has just told @TanoAngelici that if Boca do not play today, they will be disqualified. #Libertadores2018 — Juan G. Arango 🇨🇴 🇮🇹 (@JuanG_Arango) November 24, 2018

21.30 Trener Rivera Marselo Galjardo kazao je da utakmica ne bi trebalo da se igra.

21.20 - Još, međutim, nije izvjesno da će se revanš finala Kopa libertadores uopšte odigrati večeras, jer igrači Boke, za sada, odbijaju da izađu na teren.

La cara y el brazo de Pablo Pérez, capitán de Boca. Vergüenza es poco. https://t.co/6pF2eVaMYH pic.twitter.com/ikAqKBQyiy — MARCA Claro Argentina (@MARCAClaroARG) November 24, 2018

U toku je sastanak predsjednika CONMEBOL-a Alehandra Domingesa, predsjednika Rivera i Boke Rodolfa D'Onofrija i Danijela Angelićija sa predsjednikom FIFA Đanijem Infantinom.

Debido a los hechos sucedidos con el bus del Club Boca Juniors, el partido ha sido postergado hasta las 18:00 horas. — CONMEBOL.com (@CONMEBOL) November 24, 2018

Current scenes in the Boca dressing room. pic.twitter.com/3uGNyW6Xuo — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018

Autobus u kojem su bili igrači Boke juniors napadnut je, korišćen je biber sprej, a vozač autobusa se onesvijestio.

Bokin predsjednik Danijel Angelići informisao je predsjednika CONMEBOL-a, Alehandra Domingesa, da Boka ne želi da igra meč na Monumentalu.

Odlučeno je, ipak, da utakmica počne...

Boca president Daniel Angelici

has informed CONMEBOL president Alejandro Dominguez that Boca does NOT want to play the match at El Monumental. — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018

Da bi rastjerala navijače Rivera, policija je upotrijebila suzavac, koji je ušao u Bokin autobus, što je uticalo na igrače.

Plakali su, a neki su i povraćali. Pablo Peres ima komadiće stakla u očima. On i Gonsalo Lamardo prevezeni su u bolnicu na zbrinjavanje.

Čelnici Boke tražili da se meč odloži i zahtjevali od ljekarskih ekipa da provjere u kakvom su stanju igrači.

"Igrači su povrijeđeni, ne možemo ovako da igramo", kazao je generalni sekretar Boke, Kristijan Gribaudo.

Boca central midfielder Pablo Perez has pieces of glass in his eyes. He will be moved to a medical facility for a quick check up. — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018

Pričinjena je šteta na Bokinom autobusu, a navijači Rivera su se potukli sa policijom.

Foto: Twitter

There are players who are not in a position to play the game. Boca have requested that the CONMEBOL medical check the players to ensure that they are ok to play. If the players are in conditions to play, the match will be delayed. — Mootaz Chehade (@MHChehade) November 24, 2018

Navijači domaćih, kojih će večeras biti oko 70.000 na "Monumentalu" su pristizali na stadion, kada je došlo do incidenta.

The atmosphere is building at Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti ahead of the second-leg of the 2018 Copa Libertadores final between River Plate and Boca Juniors.



The game doesn’t kick off until 8pm. 😳 pic.twitter.com/LPSdoW42ZB — Squawka News (@SquawkaNews) November 24, 2018

Na teren je prije meča izašao predsjednik Rivera, Rodolfo D'Onofrio i pozdravio se sa navijačima.

Iako je zabranjeno prisustvo gostujućih navijača na stadionu, pristalice Boke okupile su se ispred hotela gdje su smješteni igrači, kako bi im dali podršku pred, sigurno, najveći meč u karijeri.

Prvi meč, prije dvije nedjelje završen je neriješeno (2:2), gol u gostima ne važi, pa večeras sve kreće od nule.

