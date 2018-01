Nastavljen rat - Konte: Murinjo je mali čovjek, kod njega je sve laž i gluma

Rat se nastavlja i rasplamsava, Antonio Konte i Žoze Murinjo ušli su u otvoreni sukob.

Hronološki - Murinjo je prozvao Kontea da se kraj klupa ponaša kao klovn. Italijan je odgovorio da je Portugalac postao senilan i da je zaboravio kako se on ponašao, da bi Murinjo zaključio da nikada nije, niti će ikada biti kažnjen zbog namještanja utakmica.

Nastavak je uslijedio nakon meča Norič - Čelsi u FA Kupu.

"Znamo se dugo i uvijek je ista priča sa njim. On se ponaša tako odavno i ništa me ne iznenađuje. On je mali čovjek, jer samo mali čovjek vrijeđa ljude bez osnova. Sjećate li se kada je ismijavao Ranijerija zbog engleskog jezika, a onda izašao u majici sa njegovim likom, kada je smijenjen. Kod njega je sve laž, sve je gluma, to rade mali ljudi. On je bio mali čovjek i ranije, mali je čovjek i sada, a možda će biti i ubuduće. Neću se mnogo zamarati sa Murinjom, imaćemo prilike da sve razjasnimo kada budemo igrali protiv Junajteda. Srešćemo se tada oči u oči", kazao je Konte.

On je odgovorio i na prozivke Murinja oko namještanja utakmica. Konte je dok je radio u Italiji, dobio suspenziju jer nije ništa učinio da 2011. spriječi namještanje utakmice u kojoj je učestvovala Sijena, tim koji je tada trenirao.

"Nikada nisam bio suspendovan zbog namještanja utakmica", rekao je Konte.

