Navijači Liverpula prijavili policiji da je Salah prekršio zakon?

Mohamed Salah je ljubimac navijača Liverpula, a bez obzira na status svjetske zvijezde, Egipćanina opisuju kao skromnog mladića, kome slava nije udarila u glavu.

Salah se, međutim, nakon meča našao u problemu, nakon što nije otvorio prozor automobila da bi pozdravio navijače, dao neki autogram, već je čekajući da krene, u automobilu koristio mobilni telefon.

Neki navijači Liverpula nisu mu to oprostili, već su ga prijavili policiji!

Policija Merisajda je, naime, potvrdila da je dobila prijavu da je poznati fudbaler koristio mobilni telefon u toku vožnje, naglasivši da je slučaj predat nadležnom odjeljenju.

ℹ️ We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know 👍