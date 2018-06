Navijači pale dresove Lenarda

Pojedini navijači San Antonio Sparsa pokazali su šta misle o želji Kavaja Lenarda da bude trejdovan iz Teksasa u Los Anđeles.

ESPN je u petak javio da Lenard želi trejd u LA Lejkerse, poslije čega je uslijedila reakcija navijača koji su krenuli da pale dresove sa „Kandžinim” prezimenom i brojem 2.

Slična situacija desila se superstar igračima još dva puta.

Prvo sa Lebronom Džejmsom 2010. kada je prelazio iz Klivlenda u Majami, a onda i šest godina kasnije kada je Kevin Durent iz Oklahome prešao u Golden Stejt.

Razlika u odnosu na Džejmsa i Durenta je što Lenard još nije napustio Teksas.

Burning Kawhi Leonard jerseys only kills their leverage even more 🤣👌 pic.twitter.com/mQ60wEmTUm