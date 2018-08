Navijači VBA u šoku: Je li ovo najgora maskota na svijetu?

Navijači Vest Bromvič Albiona ostali su bez teksta kada su na utakmici sa Boltonom (2:1) na startu Čempionšipa vidjeli novu maskotu kluba – Bojler mena.

Navijač odjeven kao bojler zabavljao je publiku na stadionu, a skandirali su mu čak i gostujući navijači, piše B92.

Navijači VBA bili su šokirani, pa su na društvenim mrežama ne baš prikladnim rječnikom poručili klubu šta misle o ovom potezu.

How have I only just seen this 😭 Meet West Brom’s new mascot... yes, it’s a boiler with legs, wearing a cap. I kid you not. I love this season already 😂😂 #WBA pic.twitter.com/zOYCIU1wl1