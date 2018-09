Navijanje iz đakuzija: Potpuni užitak na stadionu Kaena

Sa željom da navijačima ponude novi vid komfora na stadionu, čelnici Kaena napravili su "revoluciju".

Postavili su đakuzi sa pogledom sa teren.

Prva dva konzumenta ove specijalne ponude sa posebnog mjesta gledali su utakmicu Kaen - Lion...

Best seats in the house at @SMCaen 🛁⚽️ #SMCOL pic.twitter.com/oaMxLgjlGT