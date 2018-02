Ne može se protiv šampiona Evrope

Na jednoj strani ekipa koja je sastavljena samo za ovu akciju i vjerovatno nikada više neće igrati zajedno, na drugoj osam zlatnih košarkaša sa septembarskog Eurobasketa. Drugi epilog, nažalost, nije ni bio moguć - Crna Gora je u 3. kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kini poražena od Slovenije u „Morači“ sa 75:63.

Tim Zvezdana Mitrovića, u kojem nije bilo čak osam učesnika posljednjeg šampionata Starog kontinenta, borio se koliko je mogao, u drugom poluvremenu najavio da je iznenađenje moguće, ali nije uspio. Nije mu ni dozvoljeno...

U prvom poluvremenu su gosti češće bili u prednosti, vodili 16:11, ali je Crna Gora preokrenula na 24:20. Tada su „zmajčeki“ odgovorili sa dvije serije 6:0 - prvu je sa dvije trojke napravio momak porijeklom iz Rožaja, Edo Murić, a u drugoj je četiri poena dao nezaustavljivi Gašper Vidmar, dva Matic Rebec za plus sedam u 19. minutu (32:25).

Petar Popović je do poluvremena dao četiri poena, potom još dva na startu nastavka za 31:32, da bi Nikola Ivanović trojkom na isteku 22. minuta izjednačio na 36:36. To nije bio kraj niza, jer su Mitrovićevi puleni odličnom odbranom spriječili Slovence da probace loptu koro obruč preko četiri minuta, pa su stigli do rekordnih plus šest (42:36).

Nažalost, Slovenci su se probudili i uz pomoć sudija (nije suđen očigledan faul nad Ivanovićem, zbog čega je Mitrović dobio tehničku) oni došli do šest razlike (53:47). Arbitri su nastavili šou i u posljednjoj četvrtini, previdjeli dva prekršaja nad Ivanovićem u istom napadu, pa su „zmajčeki“ poletjeli na rekordnih plus devet u 33. minutu (60:51).

Petar Popović je sa tri bacanja vratio nadu, ali su Klemen Prepelič i Matic Rebec trojkama donijeli nedostižnih 66:54...

Crna Gora - Slovenija 63:75 (13:16, 16:16, 22:23, 12:20)

Podgorica - Dvorana „Morača“. Gledalaca: 2.500. Sudije: Roso (Francuska), Jilmaz (Turska), Calik (Poljska).

Crna Gora: Maraš 2, Nidam 12 (2-2), SU. ŠEHOVIĆ 2, Se. Šehović 2, Radović 10 (2-1), ILIĆ 2, Pavić, MIHAILOVIĆ, NIKOLIĆ 15 (8-5), IVANOVIĆ 7 (2-2), Vranješ 2 (2-2), Popović 9 (6-5).

Slovenija: REBEC 8 (4-3), Rupnik 3, PREPELIČ 19 (11-9), MURIĆ 9 (4-3), BLAŽIČ 14 (4-3), Lapornik, VIDMAR 13 (6-1), Hrovat, Zagorac, Mahkovic, Dimec 4, Čančar 5.

