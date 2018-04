Ne pjevam himnu koja zove u rat: Benzema opet izazvao polemike u Francuskoj

Iza Karima Benzeme je turbulentna sezona u kojoj se našao na meti kritika javnosti i u nemilosti navijača.

Postigao je samo pet golova u ligi, što je za napadača njegove reputacije i kvaliteta učinak ispod svakog nivoa.

Ima, međutim, maksimalnu pordšku Zinedina Zidana i saigrača, a na kritike se ne obazire.

"To je normalno, kada su najbolji igrači u pitanju. Mi prodajemo novine", rekao je Benzema.

"Ja najbolje znam kada odigram slabo, ne moram da čitam novine da bih to saznao. Ne zanima me šta o meni pišu, to je nevažno".

Benzema je rekao da ima maksimalnu podršku svih ljudi u klubu, od prvog dana. Ne zaboravlja dane kada je zbog čuvene afere sa Matjeom Valbuenom i noći provedene u zatvoru došao na trening.

"Sačekao me lično predsjednik Florentino Peres i rekao da je klub uz mene", ispričao je Francuz.

Zbog afere, u kojoj je osumnjičen, a kasnije oslobođen optužbi da je ucjenjivao saigrača iz reprezentacije eksplicitnim snimcima sa prostitutkom, Benzema je zauvijek izgubio status reprezentativca Francuske.

Za njega je to završena priča, a i dok je igrao u nacionalnom timu izazivao je brojne polemike, jer, između ostalog, nikada nije pjevao francusku himnu. Objasnio je i zašto.

"To je himna koja poziva na rat i meni se to ne sviđa. Zato nikada nisam pjevao Marseljezu", rekao je napadač porijeklom iz Alžira.

