"Ne vjerujemo ti": Otkriveno šta je Mesi rekao Sampaoliju tokom raskola na Mundijalu

Argentina World Cup captain Lionel Messi and his national side teammates told their manager Jorge Sampaoli that they, ‘longer trusted him,’ according to a new book.

Svjetski mediji javljaju su tokom Mundijala u Rusiji da je u selekciji Argentine došlo do raskola, da je nakon poraza od Hrvatske došlo do definitivnog raskola između igrača i Horhea Sampaolija, koji je samo formalno bio selektor.

Argentinski novinar Ariel Senosian u svojoj knjizi, koja je danas izašla iz štampe, donosi detalje iz svlačionice.

On tvrdi da je jedan igrač, ne navodeći koji, rekao Sampaoliju:

"Ne razmijemo to što pričaš. Ne vjerujemo ti više. Želimo da imamo drugu opciju".

"Kakvu opciju, u čemu - u treninzima, određivanju tima...", pitao je Sampaoli.

"U svem", rečeno mu je.

U priču se zatim umiješao Leo Mesi.

"Deset puta si me pitao ko bi trebalo da igra, deset puta si me pitao koga hoću, koga neću u timu. Nikada ti nisam pomenuo nijedno ime. Reci, sada pred svima, da li sam ikada pomenuo nekoga", kazao je Mesi, a Sampaoli je ćutao.

TV kamere su zabilježile tokom meča sa Nigerijom, posljednjeg u grupnoj fazi, kako Sampaoli pita Mesija da li da ubaci Aguera...

Argentina je dobila tu utakmicu 2:1 i plasirala se u osminu finala, gdje ju je zaustavila Francuska.

Sampaoli je prije nekoliko dana dobio otkaz...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)