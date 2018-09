Nejmar velikog srca

Za Nejmara se priča da je prepotentan, da je folirant, ali je Brazilac više puta pokazao da je, prije svega, sjajan mladić...

To se vidjelo i danas na meču sa Renom.

Dječak je ušao sa tribina na teren, u suzama došao do svog ljubimca, koji je spriječio obezbjeđenje da reaguje, a zatim mu poklonio dres prije nego što je izašao iz igre.

Gest koji su i navijači Rena dočekali ovacijama...

This is becoming a habit for Neymar. Class act once again. 🙏🏼pic.twitter.com/iMFKIxUP7C