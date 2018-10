Nekadašnji fudbaler Rudara autom udario vepra

View this post on Instagram

Da sam omašio divlju svinju na autoputu (skretanje za kvantaš iz pravca aerodroma) u sred Beograda i da sam se isprevrtao mislim da mi niko ne bi verovao. Bitno je da smo svi dobro i živi.🐗🐗 . Ono sto je zabrinjavajuće jeste da dok neko ne izgubi glavu na taj način ljudi koji su odgovorni za bezbednost na autoputu neće ograditi taj deo. Neko mora da odgovara