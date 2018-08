Nervozni Đoković izgubio od Cicipasa

Novak Đoković je zaustavljen već u trećem kolu Rodžers kupa.

Zaustavio ga je jedan od najboljih predstavnika novog teniskog talasa – 19-godišnji Grk Stefanos Cicipas, pobjedom 2:1 u setovima (6:3, 6:7, 6:3).

Cicipas je iskoristio lošu noć srpskog tenisera, ali i pokazao ogroman potencijal i mentalnu snagu.

Dobio je prvi set, u drugom nekoliko puta bio blizu da riješi meč, kod rezultata 4:4 imao dvije brejk lopte.

Đoković je, ipak, u taj brejku izjednačio na 1:1, a kada se očekivalo da će neiskusni grčki teniser žaliti za propuštenim šansama i da će iskustvo presuditi, u trećem setu je Cicipas bio i bolji i stabilniji.

Odmah je oduzeo servis Đokoviću, odbranio prednost spasivši dvije brejk lopte, poveo 3:0 i održavao razliku.

Incredible point finished with the most delightful of drop shots from @StefTsitsipas!#RogersCup pic.twitter.com/OcscJC7NUv