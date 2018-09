Nešić: Ja sam odgovoran čovjek, zato sam i preuzeo odgovornost za rezultate

Nakon nešto više od dvije godine, Dragan Nešić je napustio kormilo ženske odbojkaške reprezentacije Crne Gore. Na sebe je preuzeo odgovornost za rezultate u avgustovskom dijelu kvaliikacija za Evropsko prvenstvo (po dvije pobjede i poraza).

Istina, Crna Gora je i dalje, teoretski, u igri za plasman na EP, ali našim damama u januaru predstoji i te kako težak posao, jer im treba pobjeda u Ukrajini i trijumf kod kuće protiv Grčke.

Predsjedništvo Odbojkaškog saveza Crne Gore prihvatilo je ostavku Nešića, smatrajući, očigledno, da su “potrošeni krediti” za nastavak saradnje...

"Kad smo počeli saradnju, dogovoril smo se da nam je cilj plasman na Evropsko prvenstvo. Nažalost, ove godine smo upali u jednu grupu koja je za nas u ovom trenutku pretjerano jaka. Bez obzira na sve to, mi smo željeli da se plasiramo na EP i mislim da smo to mogli da uradimo, kroz meč kod kuće protiv Ukrajine koja nije pokazala nikakvu igru, bez obzira šta bismo uradili u januaru. Međutim, to se nije dogodilo, dok smo znali da protiv Grčke to neće biti lako. I pošto je plasman na EP realno doveden u pitanje, treba da se preuzme odgovornost, a ja sam odgovoran čovjek, pa sam preuzeo, apsolutno, odgovornost na sebe bez ikakve kritike prema bilo kome, rekao je Nešić za “Vijesti”.

Nešić je kormilo reprezentacije preuzeo 7. jula 2016. godine. U prvom ciklusu kvalifikacija za EP, Crna Gora pod kormilom Nešića nije prošla drugu rundu, ali je prvi put upisala dvije pobjede. U Evroligi su imale isti učinak, dok su jednu pobjedu u pet mečeva uknjižili u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. U prva četiri meča ovogodišnjih kvalifikacija za EP, Crna Gora je dva puta savladala Norvešku, dok je doživjela maksimalne poraze od Grčke i Ukrajine...

"I dalje postoji šansa za plasman na EP. Ali, imao sam vrlo lijep i konstruktivan razgovor sa predsjednikom Pajkovićem, vrlo kulturan i ljudski, kakav je bio sve vrijeme, i dogovorili smo se da smo prokockali ozbiljnu šansu, pa sam predložio da je, možda, bolje da nađu neku drugu novu energiju. Jedino mi je žao što nismo uspjeli da dobijemo tu Ukrajinu kod kuće, ali sam zahvalan svima, igračicama, stručnom štabu, Savezu, medijima, svima...Mislim da je ovo normalna stvar, kolegijalna, kulturna. Sva vrata su ostala otvorena, možda jednog dana ponovo budemo radili zajedno", dodao je Nešić.

