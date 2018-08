Nešić: Možemo mnogo bolje

Za razliku od muške selekcije, ženska odbojkaška reprezentacija Crne Gore nakon dvije trećine kvalifikacija nije na poziciji koja vodi na Evropsko prvenstvo.

Međutim, izabranice Dragan Nešića dva kola prije kraja nijesu ni otpisane iz trke, u kojoj su do sada dva puta savladale Norvešku (3:1, 3:0), dok su doživjele maksimalne poraze u gostima od Grčke i kod kuće protiv Ukrajine, za trenutno treće mjesto na tabeli grupe C...

"Sve to što smo uradili je realno, bez obzira na to što ja i dalje mislim da mi možemo mnogo bolje i da do sada nismo pokazali naš najbolji kvalitet - kaže za „Vijesti“ selektor dama Dragan Nešić.

Grčka je prva sa sve četiri pobjede i već je izborila plasman na EP, dok je, pomalo neočekivano, Ukrajina, sa najvećom rejtingom u grupi, druga na tabeli, sa istim skorom kao Crna Gora (2-2), ali sa nešto boljim set količnikom.

"Kvalifikacije su pokazale da su Grkinje superiorne, dobro su igrale, dobra su reprezentacija, što i ne čudi ako se zna da je njihov klub prošle sezone bio osvajač Čelendž kupa, što se odavno nije desilo u grčkoj odbojci. Imaju ozbiljan kvalitet, ozbiljne igračice, to sam znao i prije kvalifikacija. Ukrajina nije pretjerani favorit kao što sam ga ja označio na početku, tako da smo taj meč morali bolje da odradimo. Jedino mi je žao zbog te utakmice, nikako nismo uspjeli da nađemo ritam i da pobijedimo. Svi mi smo u tom meču polagali neke nade da možemo da ga odradimo kako treba, ali, nažalost, nismo", dodaje Nešić.

Zahvajujući Grčkoj, koja je dva puta savladala Ukrajinu, naša selekcija je i dalje u igri. Ali, našim damama u januaru treba podvig, prije svega prvo u gostima protiv Ukrajine, a onda i trijumf kod kuće protiv Grkinja.

"Što se tiče drugog mjesta, svašta može da se dogodi u januaru. Bez obzira na taj loš ritam koji smo imali, bog nam je pomogao da i dalje budemo u igri, ali moramo da iskoristimo tu šansu. Mislim da imamo kvalitet da se borimo sa Ukrajinom i jako me raduje da sve naše djevojke imaju ugovore, u dobrim klubovima, što znači da će januar dočekati u potpuno drugačijem ritmu, takmičarskom".

Niko nije otpisan

Nešić vjeruje da će u januaru na raspolaganju imati najbolju ekipu, uključujući i kapitenku Tanju Bokan, koju očekuje sezona u Indoneziji.

"Što se tiče Tanje, mislim da tu neće biti nikakvih problema, jer su naše ambicije u igri. U januaru će nam se priključiti i Melisa Cenović, kao ozbiljan libero koji je u svakom slučaju važan dio reprezentacije i sa njom dobijamo kvalitet. U januaru ćemo pokušati da skupimo apsolutno sve što će nam dati trenutni kvalitet koji moramo da iskoristimo".

U ovim kvalifikacijama nije bilo igračica poput Evgenije Milivojević, Elze Hadžisalihović, Dragane Peruničić...

"To je samo jedna moja tehnička procjena, ali niko nije otpisan, sve je otvoreno. Nadam se da ćemo svi biti kako treba u januaru - dodao je Nešić, koji se okreće klupskoj sezoni u kojoj će drugi put u karijeri voditi turski tim, Čakanale.

