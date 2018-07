Nesvakidašnja blamaža: Arsenal sklopio partnerstvo sa prevarantom

Fudbalski klub Arsenal postao je predmet ismijavanja nakon što se ispostavilo da su žrtva nesvakidašnje prevare – njihov dil sa proizvođačem automobila BYD Auto je potpisao, čini se, čovjek koji se samo pretvarao da radi za kinesku kompaniju.

“Tobdžije” su u aprilu objavile da su potpisali ugovor sa “najprodavanijom markom električnih automobila na svijetu”. Ipak, samo tri mjeseca kasnije, čini se da predstavnik kineske firme koji je potpisao dokument, zapravo za nju nije ni radio.

Li Juan, čovjek osumnjičen za prevaru, trenutno je u pritvoru i predmet istrage policije u Šangaju, piše Dejli mejl.

Prema podacima iz istrage, on je navodno iznajmio poslovni prostor u tom kineskom gradu i varao ljude pretvarajući se da se radi o predstavništvu kompanije BYD.

Kompanija BYD (Build Your Dreams) dizajnira, razvija, proizvodi i distribuira automobile, autobuse i komercijalna vozila, a širom svijeta ima preko 220.000 zaposlenih.

Arsenal je ranije objavio saopštenje na zvaničnoj stranici, u kojem su potvrdili novo partnerstvo.

Klub je tada istakao da je dogovor “sklopljen nakon uspješne predsezone u Šangaju i Pekingu 2017. godine”, a sve je propraćeno slikom Granita Džake, Lorana Košćelnog i Škodrana Mustafija koji su držali dres sa natpisom “BYD 1”.

