Nevjerovatan podatak: Golman Benfike ima više trofeja nego odigranih utakmica

Golman Benfike, Paulo Lopes u utorak je objavio da se povlači iz fudbala. Vijest o povlačenju golmana, koji je bio treći izbor u timu lisabonskih "orlova" prošla bi nezapaženo da statističari nijesu došli do nevjerovatnog podataka.

O čemu se radi?

Lopes je u portugalskom timu za 13 sezona, u dva navrata, ukupno odigrao 11 utakmica i osvojio 12 trofeja.

3rd choice Benfica keeper Paulo Lopes has announced his retirement:



🗓 Seasons Played - 13

⚽️ Games Played - 11

🏆 Trophies Won - 12



