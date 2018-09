Nevjerovatno ne postoji: Đoković objasnio kako je ponovo došao do vrha

Novak Đoković je u Njujorku zaokružio briljantno ljeto, osvojio 14. Grend slem, nakon što je ranije slavio na Vimbldonu, a potom u Sinsinatiju kompletirao Golden Masters.

Sve to je uradio nakon velikog pada, borbe sa povredama, operacijom... Ponovo je postao šampion, iako je u jednom trenutku izgledalo da više neće doći do vrha.

Tri dana nakon pobjede nad Huanom Martinom del Potrom u finalu US Opena objavio je poruku i objasnio zašto za njega ne postoji "nevjerovatno".

"Često koristimo riječ neVJEROvatno da opišemo velike uspjehe. Ta riječ nekako potpuno poništava ono što taj uspjeh i čini toliko velikim. VJERA u sebe, u svoje sposobnosti, snagu i istrajnost. Mene je VJERA da mogu i da je to moj put nosila korak dalje i u trenucima kada sam najviše sumnjao, posrtao i patio. Taj put svako mora proći prije ili kasnije, a opiranje samo odlaže napredak. Mnogi su dali svoje mišljenje i savjet, ne mogu reći da ih nisam čuo, da me to nije zbunilo... Jeste... Međutim, VJERA me je držala na pravom putu.

Postoji nekoliko lekcija koje mogu podijeliti sa vama, a koje sam naučio u proteklih nekoliko mjeseci. NeVJEROvatno ne postoji. Ne postoje granice. Ono što vidiš i zamisliš u glavi, to stvaraš u životu. Kada na sve izazove odgovoriš hrabro, snažnim karakterom i samopouzdanjem - već si pobjednik, bez obzira na rezultat. Ti gradiš svoje navike, a one te korak po korak vode do tvog cilja.

Dakle: Prihvatite nevolje i vjerujte u snagu vjere. Može vas odvesti bilo gdje.", poručio je Đoković.

