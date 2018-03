Nezadrživi Salah za pobjedu Liverpula na Klopovom jubileju

Liverpul nastavlja trku sa Mančester junajtedom za drugo mjesto u Premijer ligi - izabranici Jirgena Klopa, koji je danas bio 100. put na klupi "redsa", slavili su na gostovanju Kristal Palasu 2:1, iako su na poluvremenu gubili.

Luka Milivojević je u 13. minutu doveo domaćina u vođstvo iz penala, da bi u nastavku proradili najveći aduti Liverpula.

Sadio Mane je izjednačio, a Mohamed Salah u 84. minutu donio pobjedu svom timu.

Bio je to 37. gol nezadrživog Egipćanina u svim takmičenjima (29. u Premijer ligi), a bolji skor u jednoj sezoni imale su samo istinske legende Liverpula - Jan Raš i Rodžer Hant.

Mohamed Salah has scored his 37th goal in all comps this season



Only Ian Rush (1983-84 & 1986-87) and Roger Hunt (1961-62) have scored more goals for Liverpool in a single campaign pic.twitter.com/d6VHi398Os