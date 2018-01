Nikad viđeno: Sudija pokušao da udari nogom igrača, pa mu pokazao drugi žuti karton

Još jednom je fudbal pokazao koliko je nepredvidiv i koliko neobičnih situacija može da donese.

Ono što se dogodilo na meču Nant - PSŽ ući će u anale.

Igrao se 91. minut, kada se igrač Nanta Dijego Karlos slučajno sudario sa sudijom Tonijem Šapronom. I to može da se dogodi, ali ono što je arbitar uradio nikada se ranije nije vidjelo.

Šapron je, naime, prvo pokušao da nogom udari Dijega (!), a onda je fudbaleru domaćeg tima pokazao žuti karton, drugi na meču!

The referee of Nantes - PSG trying to kick Diego Carlos!!!! 😳😳 Never seen anything like this before!!! pic.twitter.com/aDZy5cXnQ3

Incredible! Diego Carlos sent off for #Nantes after tripping up the ref. *Referee* seemed to KICK OUT at the player then sent him off. Never seen anything like that. #FCNPSG