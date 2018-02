Niko kao Nikola Jokić: Rekod NBA lige, tripl dabl za anale

Nikola Jokić, centar Denver Nagetsa ispisao je sinoć istoriju NBA lige i oborio rekord koji je bio na snazi čak 63 godine.

Srpski košarkaš je ostvario najbrži tripl dabl u istoriji. Samo 14 minuta i 33 sekunde su bile dovoljne momku iz Sombora da dođe do 16 poena, 11 skokova i 10 asistenicja.

Lonzo Ball, LeBron James (twice), Nikola Jokic, Ben Simmons and Russell Westbrook are the only players this season to go for at least 16/11/12/1/2.



Jokic just joined the club for the second time...in the first half. pic.twitter.com/JA43Es1sjV