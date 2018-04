Niko kao Ronaldo, takav igrač se rađa jednom u 50 godina

Predrag Mijatović, legenda Reala, poručio je upravi kraljevskog kluba da odustane od dovođenja Nejmara.

“Volim Nejmara, taj igrač defitivno pravi razliku na terenu. On će biti igrač koji će se u narednom periodu boriti za titulu najboljeg igrača i koji će osvojiti mnogo trofeja, ali teško da ko može da se i približi Ronaldovom rekordu. Njega je nemoguće zamijeniti.“, izjavio je Mijatović.

Bivši as, kasnije sportski direktor Reala, ističe Ronaldove zasluge za sve uspjehe madridskog kluba.

“Od momenta kada je došao u Real Madrid, on ne prestaje da nas inpresionira. Ova sezona je počela malo lošije za njega golgeterski, ali na posljednjih 11 mečeva on je postigao 21 gol. On je srušio sve rekorde i najvažiniji je igrač za klub tokom posljednje decenije osvajajući kako individualne nagrade, tako i trofeje za tim. Nadam se da će ostati još puno godina u Real, jer se takav igrač rađa jednom u 50 godina. Prvo je bio Di Stefano, a sada on, uz dužno poštovanje prema igračima koji su bili u međuvremenu u Realu”, rekao je Mijatović

