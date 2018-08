Niko nikad kao Totenhem

Godinama su Englezi činili čuda na fudbalskom tržištu, od posljednjeg dana prelaznog roka napravili brend, a ludnica je ovog puta zaobišla najveće klubove.

U centru pažnje je bio Everton sa četiri pojačanja (Bernard, Andre Gomeš, Jeri Mina i Kurt Zuma), Fulam je zaključio sjajan prelazni rok sa Serhiom Rikom i ANdre-Frankom Zambo Angisom, ali je ovaj prelazni rok, više od ikog, obilježio Totenhem.

Otkada je u Engleskoj 2003. godine uveden tzv. deadline day, svaki klub Premijer lige je doveo bar jednog igrača, a Sparsi sada nisu nikoga!

Tottenham have now become the first club in Premier League history to make zero signings in a summer transfer window since it was introduced back in 2003. (Source: @GaryJacob) pic.twitter.com/cjFoGYFGbB