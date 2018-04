Nikola Ivanović: Odavno se nije osjećala ovakva energija

Nikola Ivanović, plejmjeker Budućnost Volija, svjestan je kakvu priliku imaju "plavi" u duelima sa Crvenom zvezdom, pred domaćom publikom, u trećem i četvrtom meču finala plej-ofa ABA lige.

To što je u dresu voljenog kluba, njegove emocije čini posebnim

"Svima je jasno šta znače ovi mečevi, ova velika prilika. Energija koja se osjeća u klubu i gradu odavno nije bila ovakva. Treba da očekujemo bolju Zvezdu nego u Beogradu. Dobra stvar je to što nismo ni mi tamo bili perfektni, možemo znatno bolje. Siguran sam da će atmosfera biti takva kakvu nikad do sada nijesam doživio", kazao je Ivanović.

On ističe da su aduti Zvezde bekovi - bez obzira na izuzetnu partiju centarske linije u drugom meču.

"Zvezdina igra kreće od Ročestija, to je tako cijele sezone. Treba očekivati i bolju igru Feldina, koji je bio pod pritiskom u ova dva meča. Ono što mi treba da radimo je dosta prosto - imamo igrače koji igraju dobro odbranu na loptu i tako će i biti", kazao je Ivanović.

Budućnost se, s druge strane, u Beogradu dosta oslanjala na Džastina Dolmana, koji je na momente podsjetio na dane kada je blistao u Barseloni i Valensiji.

"On je kvalitetom možda i broj jedan u Budućnosti, a njegov kvalitet sve više dolazi do izražaja. Šta želimo od njega i šta nam je potrebno od njega - on to i radi. Tako će biti i u Podgorici“, kazao je Ivanović.

