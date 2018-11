Nikola Vučević igrač sedmice na Istoku

Nikola Vučević je dobio priznanje za spektakularne partije u dresu Orlanda.

Crnogorski centar je večeras proglašen za igrača sedmice na Istoku, dok je najbolji na Zapadu centar Nju Orleansa Entoni Dejvis.

U četiri meča (skor tri pobjede i poraz) Vučević je imao prosječan učinak 27,8 poena, 10,5 skokova, četiri asistencije.

The Week 5 NBA Players of the Week!@NikolaVucevic of the @OrlandoMagic (East)@AntDavis23 of the @PelicansNBA (West) pic.twitter.com/TdhUy09mtl