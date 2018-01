Nisam imao šta da jedem, a odjednom sam postao slavan, bogat i lijep

Antonio Kasano, jedan od najvećih italijanskih talenata svih vremena, raskošni fudbalski majstor, ponekad i neshvaćeni "genije", ispričao je svoju životnu priču za francuski "Kanal plus", u emisiji koju vodi njegov bivši saigrač iz Rome Olivije Dakur.

Mnogima su krenule suze na oči...

"Do 17. godine živio sam u siromaštvu, u pravom smislu te riječi. Moja majka nije radila, bila je domaćina, zarađivali smo dnevno 3-4 hiljade lira (oko dva eura), od čega smo morali da jedemo", ispričao je Kasano o djetinjstvu u Bariju.

"Moja majka je napravila veliku žrtvu. Ona je neuka žena, nikada nije išla u školu, jedva je govorila i italijanski jezik. Ali, dala mi je sve...", kazao je Kasano.

💬 Antonio Cassano : "Ce premier match de Serie A pouvait changer toute ma vie. Me faire devenir riche, célèbre, et même beau !" #MaPartDOmbre pic.twitter.com/FWqed2nqck — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 7, 2018

"Igrao sam fudbal na ulici, cijeli dan, to je bila moja šansa. Igrao sam za novac sa starijim momcima. Bio sam bolji od njih, a oni koji su me birali davali su mi hiljadu lira. Nisam imao para, govorio sam im: 'Izaberite me, donijeću vam pobjedu'. Hiljadu lira za mene je bilo bogatstvo", rekao je Kasano.

Istovremeno je trenirao u Bariju, a život mu se promijenio, kada je na debiju za prvi tim, sa 17 godina, u decembru 1999, postigao nezaboravan gol protiv Intera.

A 17-year-old Antonio Cassano’s first Serie A goal, for Bari vs Inter. Beats 3 legends in Blanc, Panucci and Peruzzi.pic.twitter.com/G96wPUBk2x — 90s Football (@90sfootball) January 5, 2018

"Odjednom sam postao slavan, bogat i lijep. Baš tako, svi fudbaleri, koji su slavni, su lijepi, je l' da", uz osmjeh je kazao Kasano.

"Da, fudbal pravi čuda. Ja sam najbolji primjer", rekao je bivši fudbaler Barija, Rome, Reala, Sampdorije, Intera, Milana...

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (7 glasova)