Nisam ponosan na način na koji sam otišao iz Podgorice, ali vrijeme je sve zaliječilo

Poslije 16 godina, košarkaški putevi vratiće Sašu Obradovića u “Moraču” 3. januara, kada će njegova Lokomotiva igrati protiv Budućnosti u prvom meču druge faze Evrokupa.

Obradovićev tim dolazi da pobijedi i bila bi senzacija da se predstojeći duel ne završi tako.

Lokomotiva je ne samo favorit u tom meču, već i za titulu, što je pokazala serijom od 10 trijumfa u prvoj rundi.

Iskustvo sa terena i sa klupe mu, međutim, govori da nema unaprijed upisanih pobjeda, pa ni protiv sadašnje Budućnosti.

“Ulogu favorita moramo da opravdamo kroz svaku utakmicu. Snaga Budućnosti nije u jednom, dva ili tri igrača, uključujući i trenera. Formiran je sistem protiv toga je uvijek teško igrati. Oni igraju čvrsto – biće ekstra motivisani posebno pred svojim navijačima. Utakmica neće biti laka. To, što smo mi na papiru favoriti to moramo da dokažemo i na parketu”, kazao je Obradović za Televiziju Vijesti.

Kako god se završi duel sa Lokomotivom, čini se da Budućnost može da se bori za plasman u četvrtfinale, u konkurenciji Trenta i Cedevite. U evropskom preporodu Budućnosti, Obradović posebno ističe trenera.

“Izuzetno poštujem Aleksandra Džikića. Ima ideju. Uvijek zna šta mu ekipa radi na terenu. Zbog toga će sigurno biti težak posao, a prva utakmica je uvijek teška za igranje. Pokušavamo da se spremimo što je moguće bolje za taj meč”, ističe Obradović.

Obradović je prije 16 godina nosio dres Budućnosti, kada je “plave” sa klupe vodio Bogdan Tanjević.

Iz Podgorice je otišao nakon incidenta sa Milenkom Topićem, kome je na treningu slomio nos.

“Način na koji sam otišao možda nije najljepši. Nisam ni ponosan na to, ali vrijeme je sve zaliječilo. Pomirio sam se Milenkom Topićem. Bez obzira na te okolnosti, Podgorica mi je ostala u lijepom sjećanju”, kazao je Obradović.

Obradović je pokrenuo Lokomotivu ove sezone. Plasman u Evroligu, preko Evrokupa, je cilj kluba, koji ima visoke ambicije.

“Pritisak ovdje uvijek postoji. Opterećuje deset pobjeda u prvoj fazi, jer ne bih volio da arogantno ulazimo u utakmice koje slijede. S druge strane, i uloga favorita opterećuje. Međutim, ne bi trebalo da se toliko fokusiramo na to već samo na to da odigramo dobro i dobijemo meč”, rekao je Obradović.

Iznenađenja u Evroligi, svako svakog može da dobije

Što se tiče Evrolige, Obradović na polovini takmičenja ne može da izdvoji favorite.

“Ovo do sada takmičenje je pokazalo da favorita ima i nema. Svako svakog može da pobjedi i to je draž takmičenja. Pratim i gledam skoro svaku utakmicu, naravno kada mi to vrijeme dozvoljava. Mimo tih favorita na papiru, ima i onih koji vrebaju svoju šansu. Ne bih izdvajao sada nekog. Vrijeme će pokazati. Postoji faktor povreda. Ko ima puniji roster, spremne igrače za naporan ritam - na kraju je i najvažnije”, kazao je Obradović.

ABA liga je pun pogodak

Jedini sportski proizvod koji je zaživio na eks Ju prostoru – ABA liga za Obradovića je dobro rješenje – žao mu je kako kaže što neki stari košarkaški centri nisu više aktivni.

“Ja sam malo jugonostalgičar - zakačio sam i jugoslovensko takmičenje. Treba da ožive još neki košarkaški centri - i da u narednim godinama ABA liga bude još jača. Drago mi je da Budućnost ima pametna ulaganja, forsiraju domaće igrače. Bitno je da se tako nastavi. Rezultati će uz strpljiv rad sami po sebi sigurno doći. Samo interesovanje za ABA ligu - koliko ja mogu da vidim je dobro, liga raste, napreduje”, kazao je Obradović.

