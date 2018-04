Ništa novo: Jadran i Budva za titulu, Novljani apsolutni favoriti

Jadran Carine favorit je u finalu protiv Budve i ima kvalitet da odbrani titulu prvaka Crne Gore, kazao je trener hercegnovskih vaterpolista Vladimir Gojković.

Hercegnovski i budvanski tim petu godinu uzastopno igraće finale plej-ofa prvenstva Crne Gore.

Prvi duel je sjutra u Igalu u 19 sati.

Gojković je kazao da je Jadran tokom sezone dokazao da je bolji rival, ali da sve što se dešavalo tokom sezone treba zaboraviti uoči finala.

"Vjerujem da smo favoriti, to smo pokazali tokom sezone. To ne treba da uzimamo kao parametar, jer kada neko dođe do finala, spreman je da uradi sve i da maksimum, da pokuša da napravi najviše što može. Imamo kkvalietet da odbranimo titulu i to je bio naš cilj uoči početku sezone", kazaoje Gojković na konferenciji za novinare.

On je kazao da poštuje rivala, ali da ishod finala zavisi od Jadran Carina.

"Uz poštovanje protivnika vjerujem da se mi pitamo i da ćemo, ako budemo na nivou na kojem možemo, biti u prednosti", kazao je Gojković.

"Posjedujemo veći kvalitet, ako budemo na željenom nivou trofej će ostati u Herceg Novom. U finalu nema alibija, umor je prisutan, ali i pored problema moramo osvojiti trofej. Poštujemo protivnika, ali svjesni smo našeg kvaliteta. Ukoliko budemo pravi i na nivou Budva nema šta da traži u finalu", kazao je Vladan Spaić.

Trener Budve, Drago Pejaković kazao je da je Jadran favorit i da je tu ulogu zaslužio igrama ove sezone.

"Za naš tim je, imajući u vidu kako su se odvijale stvari ove sezone, plasman u finale veliki uspjeh. U finalu moramo dati sve od sebe da budemo protivnik na nivou, da utakmice budu zaimljivije nekp prethodnih godina. Igra i utakmice protiv Primorca bile lijepe za gledalje, volio bih da neizvjesne mečeve gladamo i u finalu", kazao je Pejaković.

Centar Savo Ćetković vjeruje da će budvanski klub ponoviti izdanje protiv Primorca u polufinalu i da će se dostojno suprostaviti Jadranu.

"Nema tajni između ekipa, nadamo se da možemo da ih iznenadimo. Da nije tako ne bi ni igrali", kazao je Ćetković.

Jadran će igrati za petu uzastopnu, ukupno osmu titulu prvaka Crne Gore.

Hercegnovski tim trofej je, osim posljednje četiri (2014, 2015, 2016. i 2017), osvajao i 2009, 2010. i 2012. godine.

Bio je prvak i bivše FNRJ (1958. i 1959) i Srbije i Crne Gore (2003, 2004. i 2006).

Jadran je ove sezone osvojio i Kup Crne Gore pobjedom u finalu protiv Budve 12:8.

Budva će igrati za četvrtu titulu prvaka, nakon što je šampionski trofej osvajala 1994, 2011. i 2013. godine.

Duel u Igalu počeće u 19 sati. Igra se na tri dobijene utakmice

