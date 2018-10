Ništa od trijumfa, Budućnost u finišu poklekla pred Darušafakom

Iako je bila blizu iznenađenja, Budućnost Voli je izgubila i drugi meč u Evroligi ove sezone.

Podgoričani su u Istanbulu imali dvocifrenu prednost, ali su u finišu poklekli i izgubili 71:63.

Imao je tim Aleksandra Džikića, jer je vodio u posljednjoj četvrtini, u 37. minutu imao izjednačen rezultat (62:62), ali do kraja nije pogodio nijedan šut iz igre.

U timu Aleksandra Džikića najefikasniji su bili Nemanja Gordić i Erl Klark sa po 11 poena, jednim više od Nikole Ivanovića.

Kod domaćih je najbolji bio Žanis Peiners sa 15 koševa i tako i drugu sezonu zaredom srušio Podgoričane, jer je lani u Evrokupu bio ključni igračč u preokretu Litkabelisa protiv "plavih" u Evrokupu.

TOK MEČA

Čini se da se bliži kraj. Na 33 sekunde do kraja Darušafaka vodi 69:63, nakon promašene trojke Erla Klarka i pogođđenih bacanja Stentona Kida.

40. minut Alen Omić je promašio cijelu konstrukciju iz prvog bacanja, drugo je iskoristio na 59,9 sekundi do kraja.

39. minut Poslije nekoliko neiskorišćenih napada na obje strane, Žanis Peiners je 69 sekundi prije kraja povisio na 66:62. Novi tajm-aut Džikića.

38. minut Aleksandar Džikić traži tajm-aut na dva minuta i 43 sekunde do kraja, pri vođstvu domaćina 64:62.

37. minut Darušafaka je preokrenula, ali Alen Omić je izjednačio zakucavanjem na 62:62.

33. minut Danilo Nikolić je izjednačio (55:55) na tačno osam minuta do kraja, a onda je Nikola Ivanović pogodio preokret za 58:55 na sedam minuta i sedam sekundi do kraja. Ahmet Džaki je uzeo tajm-aut.

Kraj 3. četvrtine

Budućnost je trojkom Edvina Džeksona prišla na 52:49, nakon čega je Evans zaključio četvrtinu jednim bacanjem za 53:49.

29. minut Budućnost je opet na minus četiri, sada nakon koša Kotija Klarka.

27. minut Darušafaka je otišla na plus devet, ali je Erl Klark smanjio na 48:41.

25. minut Nema mnogo koševa na startu nastavka - nakon prvih pet minuta je 4:4 za ukupnih 43:39.

Kraj 1. poluvremena

Žanis Peiners je vratio prednost Darušafaki, koja na veliki odmor ide pri vođstvu 39:35. Moglo je da bude i manje, jer je Budućnost imala posljednji napad, ali je izgubila loptu, pa je Ozdemiroglu uz zvuk sirene sa 10 metara mogao da povisi na 42:35.

18. minut Arbitri su dosudili nesportski faul Eronu Kreftu, nakon čega je Ozdemiroglu dao dva bacanja, a Stenton Kid pogodio trojku za 33:25. Tek nakon toga Gordić pogađa trojku, poslije tačno sedam minuta, za 33:28, a potom i polaže iz kontre za 33:30. Sada i nesportski prekršaj Oguza Savaša. Zoran Nikolić je dao samo prvo od dva bacanja, a Kraft izjednačio na 33:33.

Foto: Euroleague

17. minut Doguš Ozdemiroglu pogađa polaganje, a potom asistira Oguzu Savašu, pa je Dačka uzvratila serijom 14:0 i preokrenula na 28:25. Budućnost šest i po minuta nije dala koš!

15. minut Daruišafaka je prišla na minus jedan, a Budućnost nakon toga propustila još jedan napad. Kriza u igri je evidentna.

Foto: Euroleague

14. minut Darušafaka serijom 9:0 prilazi na 22:25. Budućnost je bez koša u 2. četvrtini skoro četiri minuta. Aleksandar Džikić uzima tajm-aut.

10. minut Sada i trojku daje Koti Klark, što su mu prvi poeni u Evroligi ove sezone. Budućnost je nakon dobre odbrane imala 4,5 sekundi za posljednji napad u 1. četvrtini, a Nikola Ivanović je uz zvuk sirene zaključio seriju 14:0 i povisio na velikih plus 11 (25:14)!

💥💥



Ivanovic ends a red-hot 1st quarter with the 👌#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/N4fc3A8nO5 — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2018

Podgoričani su u 1. četvrtini gađali trojke 6-5, što je dovelo do zanimljive reakcije na Tviter nalogu Evrolige.

.@KKBuducnostVOLI shooting from 3 in the first quarter like... pic.twitter.com/G3nAWCE2RP — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2018

9. minut Podgoričani su preokrenuli trojkom Edvina Džeksona i sa dva bacanja Erla Klarka na 16:14. Nova trojka Francuza za plus pet (19:14).

7. minut Budućnost zasada nema rješenja za Oguza Savaša. Čovjek koji je u sezonama 2015/2016. i 2016/2017. bio nebitan u timu Darušafake, a prošle pauzirao, već je dao šest poena (bez promašaja) i upisao po skok i asistenciju.

6. minut Niko se nije nametnuo na početku utakmice. Timovi se stalno smjenjuju u vođstvu, a Darušafaka poslije pet minuta i 20 sekundi ima "rekordnih" plus tri (12:9).

The swivel in the paint leads to the @StantonKidd11 kid SLAM along the baseline! 💪#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/1JdNtvSz3v — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2018

Budućnost je počela utakmicu sa petorkom Eron Kraft, Nemanja Gordić, Koti Klark, Erl Klark i Alen Omić.

Za domaće su u startnih pet Rej Mekalum, Stenton Kid, Džeremi Evans, Žanis Peiners i Oguz Savaš.

Nakon poraza u "Morači" od Armanija, na povratku u Evroligu poslije 15 godina i osam mjeseci, košarkaši Budućnost Volija večeras gostuju Darušafaki.

U reprizi četvrtfinala Evrokupa prošle sezone igraće dva različita tima u odnosu na te martovske duele - Dačka je slabija, Podgoričani, bar na papiru, jači nego tada.

Vidjećemo da li Budućnost može da uradi ono što nije prije sedam mjeseci, kada je u prvom meču u "Folksvagen areni" izgubila od turskog tima sa 57:54.

Its game time! Our nex game in @EuroLeague starts in 15 minutes vs @dackabasket in Volkswagen arena 🔵⚪🏀 pic.twitter.com/Pw4rbmP9Ty — KK Budućnost VOLI (@KKBuducnostVOLI) October 16, 2018

Prije utakmica 2. i 3. kola, biće održan minut ćutanja za generalnog sekretara Fibe Patrika Baumana, koji je preminuo iznenada u 52. godini.

Before the tip off of the Turkish Airlines EuroLeague Regular Season Round 2 and 3 games this week, we will hold a moment of silence in the memory of Patrick Baumann, FIBA Secretary General and IOC member.



May he rest in peace. pic.twitter.com/ejIsID7XEH — EuroLeague (@EuroLeague) October 16, 2018

