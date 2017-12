Novak Đoković, hronologija propasti: Bila bi šteta da takav velikan tako tiho nestane

Bio je 5. jun 2016. godine, jedan čovjek je bio na krovu svijeta. Poslije punih 47 godina i podviga Roda Lejvera, neko je držao sve četiri grend slem titule.

Dan nakon završetka 115. Rolan Garosa, tada zvanično najbolji sportista planete je na ATP listi imao 16.950 bodova, čak 8.035 više od prvog pratioca, Endija Mareja. Činilo se da mu je samo nebo granica, da će uskoro stići i prestići Rafaela Nadala, a potom i Rodžera Federera, po broju grend slem titula... Sasvim neočekivano, uslijedio je pad koji će se prepričavati u decenijama koje slijede.

Vijest da je Novak Đoković samo nekoliko sati pred povratak na teren, i to nakon pet mjeseci i 17 dana pauze, odustao od egzibicionog turnira u Abu Dabiju, te da mu je budućnost u magli, samo je vrhunac misterije koja okružuje velikana svjetskog sporta.

Prvi znaci krize počeli su da se pojavljuju četiri sedmice nakon istorijskog uspjeha u Bulonjskoj šumi, gdje je postao treći čovjek u istoriji koji je istovremeno držao sve četiri grend slem titule i prvi sa osvojenih 100 miliona dolara na turnirima. U 3. kolu Vimbldona, u meču koji je trajao dva dana, šokirao ga je Sem Kveri i postao prvi igrač koji je izbacio Đokovića prije osmine finala grend slema od Rolan Garosa 2009.

Činilo se da će to biti samo loša epizoda u nestvarnoj seriji, jer je krajem jula u Torontu osvojio 30. masters titulu, ne izgubivši ni set. Mislilo se da je uhvatio pravi zalet za Olimpijske igre u Rio de Žaneiru, gdje je tražio jedinu veliku titulu koja mu nedostaje, ali je u 1. kolu šokantno izgubio od Huan Martina del Potra. Suze u očima bile su samo nagovještaj bola (kasnije će se saznati da je u pitanju povreda lakta) i nestvarne krize koja je uslijedila.

Nekako se provukao do finala US opena, u kojem je bio nemoćan pred izuzetno jakim udarcima Stanislasa Vavrinke, a do kraja godine je i Endi Marej učinio ono što je nekoliko mjeseci bilo nezamislivo - preoteo mu je 1. mjesto na ATP listi.

Tada je raskinuo više nego uspješnu saradnju sa Borisom Bekerom, a u javnosti su počele sve više da se pojavljuju priče o velikom uticaju koji na njega ima Pepe Imas, guru kojeg je uključio u stručni štab. Doznalo se i da Đoković više ne jede meso, a fotografije na kojima je „kost i koža” su izazvale reakcije velikana. Neposredno pred Australian open, Martina Navratilova je rekla da Novak nema dovoljne zalihe masti u organizmu i da neće moći da izdrži naporne vrućine u Melburnu. Koliko je bila u pravu, najbolje se vidjelo u 2. kolu, kada ga je porazio Denis Istomin.

Posrtanja su se nastavila, a onda je u maju otpustio i dugogodišnje članove stručnog štaba - trenera Marjana Vajdu, sa kojim je sarađivao od juna 2006, kondicionog stručnjaka Gebharda Fil-Griča i fizioterapeuta i svog kuma, Miljana Amanovića. U teniskim krugovima se pričalo da je na to presudan uticaj imao njegov guru, Imas, koji je u njegov život uveo svoj koncept „zagrljaja i ljubavi”.

Tek poneko bi smogao hrabrosti da kaže Novaku da griješi, da mora da se vrati starom načinu rada i završavao na „crnoj listi”. Prije svih dugogodišnji selektor Dejvis kup reprezentacije Srbije, Bogdan Obradović, sa kojim se Đoković posvađao u svlačionici. Slučajno ili ne, Obradović je brzo smijenjen sa tog mjesta, ali nije prestao da javno poziva svog omiljenog tenisera da se vrati pravim vrijednostima. Uzalud, Imas je „pobijedio”...

Đoković je bio bez trenera na mastersima u Madridu (u polufinalu izgubio od Rafaela Nadala) i Rimu (u finalu poražen od Aleksandra Zvereva), a onda je, uz Imasa, angažovao Andrea Agasija. Nije mu puno pomogao, jer je na dva grend slema završio učešće u četvrtfinalu - na Rolan Garosu je bio potpuno nemoćan protiv Dominika Tima, a na Vimbldonu se predao Tomašu Berdihu.

Tada je u Londonu otkrio da dugo kuburi sa povredom lakta i da uzima pauzu na neodređeno vrijeme. Nije htio da ide na operaciju, već je pokušao da odmori „potrošeni materijal” i da vježbama izbjegne odlazak „pod nož”. Mislilo se da je u tome uspio, da se tenisu vraća još jedan velikan, navijači priželjkivali da mu povratak bude uspješan kao Federerov ili Nadalov u 2017. godini, ali je misterija samo produbljena.

Zato se s pravom postavlja pitanje - hoće li Novak Đoković više ikada zaigrati tenis na vrhunskom nivou? Armija navijača, među njima brojna i iz Crne Gore, kojoj je vjenčanjem na Svetom Stefanu napravio izvanredan marketing, nada se da hoće. Bila bi šteta da takav velikan tako tiho nestane...

