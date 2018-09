Novak Đoković je kralj Njujorka: Pobjeda nad Del Potrom za 14. Grend slem

Novak Đoković je treći put u karijeri osvojio US open i 14. put podigao Grend slem trofej.

U uzbudljivom finalu savladao je Huana Martina del Potra - 3:0 (6:3, 7:6, 6:3).

Bilo je teže nego što rezultat pokazuje, posebno u drugom setu, koji je trajao sat i 34 minuta, ali je Nole bio smireniji, staloženiji i bolji od Delpa, velikog rivala i prijatelja.

Đoković se definitivno vratio na teniski tron. Osvojio je Vimbldon, zatim kompletirao Golden masters u Sinsinatiju, a sada slavio i u Njujorku...

Na vječnoj listi osvajača najvećih turnira izjednačio se sa Pitom Samprasom, više od njih dvojice imaju Rafa Nadal i Rodžer Federer.

Treći set

Kraj - Novak Đoković je šampion US opena.

Brejk - dvije neiznuđene i jedna dupla servis greška Del Potra. Đoković servira za titulu.

Nakon brejka, Del Potro je sačuvao servis, ali je Đoković reagovao - 4:3 u trećem setu.

Pomalo neočekivano - Delpo vraća brejk, i još je u igri...

Listen to the roar of the fans in Flushing Meadows!@delpotrojuan breaks Djokovic to get back on serve in the 3rd set!#USOpen pic.twitter.com/VMclxzHKRS — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Prvu brejk loptu imao je Đoković u četvrtom gemu. Delpo se odbranio asom, a onda je Đoković pokazao kakav je majstor defanzive i kakve sposobnosti ima. Izvukao se iz dvije izgubljene situacije, da bi u narednom poenu došao do 3:1. Titula u Njujorku je sada realnost...

Siguran je Đoković na servisu na startu trećeg seta. Može da igra opuštenije, ima 2:0, smirio je nalet Delpa u drugom setu...

Drugi set

Đoković vodi 2:0. U taj-brejku je slavio 7:4, mirnom i strpljivom igrom. Del Potro je griješio u važnim poenima. Kako se srpski as izvukao, kakav karakter ima Đoković.

Djokovic takes the 2nd set after 1 hour and 35 minutes of grueling tennis!



He grabs the tie break and now takes a 2 set lead over Del Potro...#USOpen pic.twitter.com/xvSXOt8yZB — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Odličan gem za Novaka - 6:6. Taj-brejk u drugom setu.

Dva lagana servis gema, ponovo je Đoković pod pritiskom - Delpo vodi 6:5.

Del Potro vodi 5:4, nakon još jednog sigurnog servis gema. Đoković servira da ostane u setu...

(•_•)

<) )╯Olé 🇦🇷

/ \



\(•_•)

( (> Olé 🇦🇷

/ \



(•_•)

<) )> Delpo 🇦🇷

/ \#USOpen — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Poslije više od 20 minuta borbe i trejk brejk-lopte Del Potra, Đoković je konačno dobio gem - 4:4.

The game that won't end...



Deuce number 8...#USOpen pic.twitter.com/stbTgbCud8 — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Argentinac bez izgubljenog poena do 4:3.

Vratio je brejk Delpo. Izgledalo je da je Đoković u pravom ritmu, ali izdao ga je servis, a čini se i dekoncentrisala i publika - 3:3.

Ostao je Delpo u igri u drugom setu, nakon još jednog teškog gema na svoj servis - 3:2 uz brejk ima Đoković.

Đoković je bez problema izjednačio na 1:1, a onda stigao do treće brejk šanse u drugom setu. Iskoristio ju je - 2:1. Odlična igra srpskog igrača od sedmog gema prvog seta. Sjajno se kreće, uvijek je pravovremeno na lopti, igra raznovrsno sa osnovne linije...

Early break in the 2nd set...



Djokovic extends his lead 6-3 3-1...#USOpen pic.twitter.com/7NuYovJ8XL — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Đoković je imao 0:30 na startu prvog gema, Del Potro došao do 40:30, a onda je uslijedila teniska klinika srpskog asa - forhend viner, nakon sjajnog riterna, zatim bekhend paralela za brejk loptu.

Imao je još jednu, ali je Delpo uspio da se izvuče - 1:0.

🔥🔥



Who else but @DjokerNole...



Unreal backhand winner and the pressure is piling on Del Potro at the moment...#USOpen pic.twitter.com/8e92lrovnv — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Prvi set

Đoković je uz malo problema odbranio brejk i poveo 1:0 u setovima, u finalu US opena - 6:3.

Kakva završnica seta Novaka Đokovića. Prvo gem bez izgubljenog poena na svoj servis, a zatim magija - imao je Delpo 40:0, a Nole osvojio pet narednih poena u velikom stilu i došao do brejka 5:3.

Break!@DjokerNole breaks Del Potro in the 8th game and will serve for the opening set...#USOpen pic.twitter.com/VyMBFLVYgS — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Najbolji gem Đokovića u dosadašnjem toku meča - bez izgubljenog poena do 4:3.

Ponovo dva brza servis gema - 3:2 vodi Đoković.

This is the first #USOpen title match featuring two former champions since 2015... pic.twitter.com/wrTQL4WBxk — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Nakon dva sigurna servis gema na obje strane, Del Potro je napao Đokovića snažnim forhendima i stigao do 0:30. Nole je zatim opteretio Delpov bekhend, izvukao se iz potencijalno opasne situacije, da bi efektnim forhendom i servis-vinerom došao do 2:1.

Novak Đoković i Huan Martin del Potro boriće se za posljednji Grend slem u 2018. godini.

Head to Head:



Djokovic 1️⃣4️⃣



Del Potro 4️⃣#USOpen pic.twitter.com/FbxV9T3RjB — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2018

Srpski teniser želi 14. najveću titulu, Argentinac vjeruje da može do druge, nakon što je 2009. slavio upravo u Njujorku.

Biće to njihov 19. međusobni duel, a Đoković vodi 14:4.

Na tvrdim podlogama, skor je 10:3.

Del Potro još nije pobijedio Đokovića na Grend slem turnirima - izgubio je prethodna četiri duela.

Posljednja tri meča završena su pobjedom Đokovića, a posljednji poraz je doživio na Olimpijskim igrama u Riju.

Na prethodna dva duela u Njujorku, Đoković je pobijedio bez izgubljenog seta.

Najavu meča možete pročitati ovdje.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (2 glasova)