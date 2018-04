Novak Đoković ostao bez trenera: Napustio ga i Štepanek

Novak Đoković je ostao bez trenera - nakon Andrea Agasija, napustio ga je i Radek Štepanek.

Poslije samo šest mjeseci saradnje, nekadašnji češki teniser i Đokovićev prijatelj, završio je saradnju sa srpskim teniserom.

Šta je razlog ekspresnog rastanka sa Štepanekom biće, vjerovatno, uskoro poznato.

Đokovićev tim oglasio se kratkim saopštenjem, u kome navodi da je njegov prijateljski odnos sa Štepanekom ostati na visokom nivou".

"Novak ostaje fokusiran i odlučan da se vrati jači i odlučniji, nakon povrede koja je uticala na njegovo samopouzdanje i igru", navodi se u saopštenju.

Novak Djokovic announces that he has also split with coach Radek Stepanek after just four months. pic.twitter.com/fN0ghpwfdz