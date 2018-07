Novak Đoković: Provokacije nisu sastavni dio igre, greške sudija se dešavaju

Vimbldon, najveći turnir na travi, poznat zbog svoje tradicije i veličline kao "nezvanično prvenstvo svijeta" ove je godine obilježio rekord Švajcarca Rodžera Federera, kao igrača sa najviše pobjeda na travi u istoriji - 175 u 200 nastupa. Više ima samo Martina Navratilova, čak 305 pobjeda na travi.

Ženski dio obilježila je najveća eliminacija favoritkinja u open eri (0d 1968.), pošto ej od prvih deset kosturašica drugui sedmicu dočekala samo Karolina Pliškova.

IPak, najveću promjenu Vim,blkdon ej doživio u načinu navijanja.

"Imao sam osjećaj kao da ne igram Vimbldon već meč Dejvis kupa. Jedna grupa navijača sve je vriejme kašljala kada je trebalo da serviram, ili zviždala i dobacivala. Jasno mi je da je publika navijala za Kajla Edmunda, njihovog igrača, ali to ne može na takav način. Igrao sam ovdje ranije i finale sa Endijem Marejem pe je navijanje bilo korektno. Protiv Kajla se skupila grupica ljudi sa cilejm da me provocira. Ja ću im svakako pokazati da ne mogu da rade šta hoće", kazao je Đoković, koji je juče Edmunda dobio sa 3:1.

Đoković se ljutio na naviajče, ali ne i na sudiju Džeka Garnera koji je u četvrtom setu na brejk lopti pri rezultatu 3:3 poen dodijelio Britancu, iako je previdioo čak tri greške. Prva da je loptica dva puta odskočila u polju Edmunda, potom aut i kršenje pravila igre... Pogledajte!

So the ball bounced twice and then it went out. Nole screwed over twice!

Well done Jake Garner and Kyle Edmund 👏👏👏 #Wimbledon pic.twitter.com/XFGp5wIG58