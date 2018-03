Novak Đoković trenira u Indijan Velsu, spreman za povratak?

Izgleda da će se Novak Đoković vratiti na teren prije nego što se mislilo.

Srpski teniser trenirao je danas na terenima u Indijan Velsu, gdje za dva dana počinje prvi Masters u sezoni.

Đoković je operisao lakat nakon Australijan opena, a još nije saopštio kada će početi da igra...

This is what we like to see! Day by day, Novak Djokovic is getting in form, looking for his return to the @ATPWorldTour. #USOpen



🎥: @DjokerNole pic.twitter.com/eoxCLoxqyf