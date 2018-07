Novicki rekorder: Najvjerniji igrač u istoriji NBA

Dirk Novicki je potpisao novi ugovor sa Dalas Maveriksima i tako će postati prvi igrač koji je igrao 21 sezonu u NBA ligi za istu franšizu.

Novicki je potpisao ugovor vrijedan pet miliona dolara, a radi se o dogovoru za jednu sezonu. On je inače na kratko bio slobodan igrač kako bi klub za kojeg je jedino nastupao u NBA ligi "skockao" seleri kep i ekipu za predstojeću sezonu, podsjeća Sport klub. Tako je u tom periodu potpisan Deandre Džordan koji je stigao iz Los Anđeles Klipersa.

Interesantno je da bi Manu Đinobili morao da igra do 2024. godine da bi premašio Dirkov rekord, dok bi Rasel Vestbruk morao u Oklahomi da bude do 2030. Luka Dončić, koji je tek stigao u Mavse ima pred sobom izazov da prestigne Novickog, ali bi onda morao da igra čak do 2040. godine za klub iz Teksasa.

