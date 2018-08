Oboren rekord: Španci imaju još sedam dana da dođu do milijarde

Sedam dana prije kraja prelaznog roka, španski klubovi su već potrošili 25 odsto više novca za dovođenje igrača nego prošle, do sada rekordne godine.

Zaključno sa 24. avgustom, uložili su 872 miliona eura u pojačanja, dok su u ljeto 2017. izdvojili 694 miliona.

One week before deadline, @LaLiga clubs already invested 25% more in transfer indemnities than the previous record figure recorded in summer 2017! On the road to a billion. More than ever 2nd most powerful football league worldwide 💪 pic.twitter.com/2XiKKpSOLL