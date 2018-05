Obradović: Nemam pravo da razmišljam o tituli

Trener Fenerbahčea Željko Obradović rekao je danas da nema prava da razmišlja o osvajanju 10. titule u Evroligi, kao i da mu je velika čast što se fajnl-for najjačeg evropskog klupskog takmičenja igra u Beogradu.

“Nemam pravo da razmišljam o desetoj tituli, samo o utakmici protiv Žalgirisa. Vjerujem da će atmosfera biti sjajna, sa mnogo navijača iz Istanbula, Kaunasa, ali i Beograda. Neka bolji tim pobijedi”, rekao je Obradović odgovorivši na pitanje novinara da li bi mu bilo posebno drago kada bi jubilarni 10. evropski trofej osvojio na domaćem terenu.

Danas je na Malom Kalemegdanu održana konferencija povodom predstojećeg fajnal-fora Evrolige u Beogradu, na kojoj su učestvovali treneri ekipa Fenerbahčea, Žalgirisa, CSKA iz Moskve i Real Madrida, a i po jedan igrač iz svakog tima.

“Istina je, za mene je ovo posebna prilika... Žao mi je što ću biti samo pet dana ovdje”, rekao je kroz smijeh Obradović.

Obradović je prije više od 10 godina bio trener Šarunasu Jasikevičusu u Panatinaikosu, sada šefu stručnog štaba Žalgirisa, a tada mu je pomoćnik bio Dimitris Itudis, trener CSKA.

“Tako je, srećan što imam priliku da budem ovdje sa svima njima. Sa Itudisom i Šarunasom, ali Pablom Lasom (trenerom Real Madrida), kome sam takođe bio trener. Već smo sinoć krenuli da se družimo. Nije nam lako, Šarunas je najmlađi i uvijek nas izvuče negdje u provod, ali to je logično, svi igraju na svoje adute", rekao je Obradović u šali.

