Obradović u napadu na desetu titulu: Igrači su moji najbolji učitelji

"Moji igrači su najbolji učitelji koje mogu da imam. To je moj način rada i to stvara moj karakter. Oni me podučavaju svakim danom, a ja to pokušavam da prilagodim, mijenjam u odnosu na situaciju. Košaraka je vrlo jednostavna, sve što se dešavalo poteklo je od igrača, a potom su to trenerili pokušali da prilagode", rekao je Obradović

112 pregleda 0 komentara

Foto: Reuters Autor: BETA