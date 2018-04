Obrva je prošlost, Dejvis: Želio sam promjenu

Košarkaš Nju Orleans Pelikansa, Entoni Dejvis obrijao je svoj zaštitni znak, spojenu obrvu.

On je prethodno pokrenuo i anketu da li da ukloni detalj po kojem je bio prepoznatljiv.

"Razmišljao sam o ovome neko vrijeme i evo. Bila mi je potrebna promjena", poručio je Dejvis prije nego što je uzeo brijač.

The people have spoken, time for a little change... pic.twitter.com/i5GiGdMei9