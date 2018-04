Očekivano i zasluženo: Salah najbolji igrač Premijer lige

Kao što se i očekivalo, napadač Liverpula Mohamed Salah proglašen je za najboljeg fudbalera sezone u engleskoj Premijer ligi.

Salah je dobio više glasova u izboru Profesionalnih fudbalera od Kevina de Brujnea i Davida Silve iz Mančester sitija, saigrača Sadia Manea, te Davida de Hee iz Mančester junajteda.

Salah je postigao 31 gol uz devet asistencija na 33 utakmice u PL ove sezone kod Jirgena Klopa i u trci je za najboljeg strijelca Evrope.

Congratulations, Mo! @22mosalah has been named the @PFA Players’ Player of the Year. 👏👑🔴

