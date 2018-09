Od kralja budućem kralju: Peleov poseban poklon Mbapeu

Kilijan Mbape je ljetos u Rusiji postao prvi tinejdžer poslije Pelea, koji je postigao više od jednog gola na utakmici Svjetskog prvenstva.

Mladi Francuz već je jedna od najvećih zvijezda svjetskog fudbala, mnogi ga porede upravo sa Peleom, a brazilski fudbalski kralj ne krije da je impresioniran Mbapeovim umijećem.

To je pokazao i tako što mu je poslao specijalan poklon - majicu sa posvetom, koju je Mbape ponosno pokazao na društvenim mrežama.

Thanks for this amazing gift, King 👑 @Pele pic.twitter.com/W1sNkXRbym